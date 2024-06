Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Une communauté chrétienne instruite sur les actions du Chef de l'Etat

Ali Badarah, conseiller économique et social a invité les responsables de cette église à prier pour le Président Ouattara.

Alassane Ouattara est un bâtisseur et non un destructeur. Fort de cette conviction, Ali Badarah Konaté, conseiller économique et social, a encensé, le 22 juin, la politique de gouvernance du Chef de l'Etat, à la faveur de la cérémonie d'inauguration de l'église Chérubin et Séraphin de la Joie (Oke-Ayo) Agbala-Eri Alajoke.

Face aux fidèles de ce lieu de culte, le secrétaire du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a présenté le Président de la République, Alassane Ouattara comme le prophète Joseph.

Pour lui, cette comparaison du Chef de l'Etat au message de Dieu n'est pas exagérée dans la mesure où le premier des Ivoiriens, à l'instar de Joseph, le bâtisseur légendaire de l'Egypte, s'est senti investir du devoir de sauver la Côte d'Ivoire en vue de faire d'elle une nation prospère après les crises successives qui l'avaient défigurée.

Dans son argumentaire, Ali Badarah Konaté a déclaré que tout comme ce prophète, qui avait anticipé la sécheresse et sauvé l'Égypte, Alassane Ouattara, a su protéger les Ivoiriens, bâtissant le pays dans la paix, la cohésion, l'harmonie, la justice et l'équité.

« Oui, le Président Ouattara Alassane Ouattara est notre Joseph, et non Ézéchiel », a-t-il affirmé. Avant dénoncer la posture de certains opposants politiques qui font croire que « la Côte d'Ivoire est au bord du précipice ».

Président Exécutif de la Fondation Yfactions, Ali Badarah Konaté a invité les responsables de l'église Chérubin et Séraphin de la Joie (Oke-Ayo) Agbala-Eri Alajoke a prié pour le Président Ouattara afin qu'il continue l'oeuvre de reconstruction du pays sous le signe de la paix, de la sécurité et de l'amour. « Nous devons tous prier pour lui », a-t-il insisté.

Le conseiller économique et social a, en outre, adressé ses félicitations aux membres de cette communauté de foi pour la construction de leur église avec la permission du maître de toute chose.

Il leur a également expliqué le rôle de son institution et l'action de Aka Aouélé à la tête de la chambre consultative en ce qui concerne la conception et la matérialisation de la vision économique, sociale, environnementale et culturelle du Chef de l'État et du gouvernement.