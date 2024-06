Burkina Faso: Semaine nationale du sport pour tous - Le ministère de l'Environnement s'adjuge le trophée du tournoi maracana

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a organisé la semaine nationale du sport pour tous, du 18 au 23 juin 2024, à Ouagadougou. Après la randonnée urbaine tenue jeudi, le tournoi maracana a été remporté samedi 22 juin par le ministère en charge de l'environnement.

Le sport est source de bien-être social et sanitaire. Le sport pour tous est la discipline adaptée à tous les pratiquants. Afin de vulgariser la pratique du sport pour tous, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a initié la semaine du sport pour tous. La IIe édition a été lancée, le mardi 18 juin 2024, à Ouagadougou. Parmi les activités au programme, une randonnée urbaine suivie d'une séance d'aérobic au stade municipal Issoufou-Joseph-Conombo.

Sur une distance de 5 kilomètres environ, les participants étaient composés essentiellement d'élèves du corps des Eaux et forêts, de membres d'associations de la commune de Ouagadougou ainsi que de personnes vivant avec un handicap. Après la parade, les participants ont assisté à une séance d'aérobic suivie d'étirements. Vohoun Tamini, directeur général des activités physiques et de loisirs, a apprécié la mobilisation autour de l'activité.

« La marche sportive qui précède l'aérobic est comme un échauffement. Nous saluons donc la mobilisation des différents participants », a-t-il lancé.

« L'objectif du sport pour tous est d'aider les populations à améliorer leur état de santé. Les maladies cardiovasculaires sont légion aujourd'hui dans notre pays et à travers le monde », explique-t-il. Vohoun Tamini a appelé les populations à s'adonner à la pratique du sport pour tous.

Le tournoi maracana a connu son dénouement samedi dernier à l'Institut des sciences du sport et du développement humain. La finale a mis aux prises le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme au ministère en charge de l'environnement. Un match t âprement disputé par les 2 formations qui s'est soldé par le score de 3-1 en faveur de l'équipe du ministère de l'Environnement.

Le ministère en charge des transports est classé 3e. 12 équipes étaient en compétition. En plus du football, des compétitions de volleyball et de pétanque ont également été organisées. Au volleyball, le ministère des Sports a remporté le trophée et l'équipe Espoir s'est adjugé la coupe en pétanque. Toutes les équipes ont reçu des enveloppes financières et celles classées premières ont eu des trophées. Le secrétaire général du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Adama Traoré, s'est dit satisfait de l'organisation en général.

« Nous avons atteint nos objectifs, à savoir inciter la population à pratiquer le sport dont on sait les vertus pour la santé et la cohésion sociale », s'est-il réjoui. Pour les prochaines éditions, le comité d'organisation a promis une plus grande mobilisation des différents participants. En marge des activités de la semaine du sport pour tous, une conférence s'est tenue sur les bienfaits de la pratique du sport pour tous et un contrôle de l'équilibre de santé des populations dans les marchés et yaars a eu lieu. Ces activités se sont également étendues dans toutes les régions du pays.