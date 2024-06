Gabon: Jean François Ndongou en communion avec les ressortissants du département de Ndolou

Libreville, le 24 juin 2024- Jean François Ndongou communie avec les ressortissants du département de Ndolou. Une rencontre aux allures de grandes retrouvailles électorales, qui lui a permis de solliciter le soutiens des uns et des autres, ainsi que l'implication de tous, pour la Réussite de la transition en cours au Gabon.

Nommé à la présidence de l'Assemblée Nationale de la transition, au lendemain du coup de libération du 30 Août 2023, Jean François Ndongou, natif du département de Ndolou, a jugé utile, neuf mois après la prise de pouvoir au Gabon par les militaires, de réunir ses frères et soeurs de Ndolou. Au cours de ces retrouvailles festives, des questions d'ordre social, économique et politique ont été abordés, le but étant de scruter ensemble des pistes de solutions aux maux qui minent ce département, et partant la Nation toute entière.

Aussi, conscient de l'ampleur de la tâche qui lui incombe au perchoir de la première chambre du parlement en cette période sensible, le Président de l'Assemblée Nationale de la transition, visiblement heureux de se retrouver en famille après plusieurs mois de silence, a sollicité le soutien des siens, chacun à son niveau, pour une réussite de cette lourde mission qui n'est pas que l'affaire d'un seul individu qu'il est, mais qui implique tout un département, a-t-il déclaré

" Je reconnais que la mission qui m'a été confié est très complexe. Je n'ai pas été élu. J'ai été choisi parmi tant d'autres. Pourquoi moi et pas les autres ? (...)Je sollicite votre soutien. Si j'échoue c'est tout le département de Ndolou qui sera indexé. C'est pour cela que nous devons tous oeuvrer pour l'honneur de notre département, et partant pour l'intérêt supérieur de la Nation, loin des clivages, en vue du bon déroulement de la transition et un retour à l'ordre constitutionnel au Gabon." a-t-il conclu.