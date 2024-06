Burkina Faso: Application « ONEA clientèle » - Le « e-branchement » désormais en marche

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, a lancé officiellement l'application « ONEA clientèle » intégrant l'accès aux branchements à travers la fenêtre numérique dénommée «e-branchement », le lundi 24 juin 2024, à Ouagadougou.

Les demandes de branchements d'eau sont dorénavant possibles sans se déplacer à l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) et ce, grâce à l'application

« clientèle ONEA ». Elle a été lancée par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, le lundi 24 juin 2024 à Ouagadougou.

L'outil a été développé avec une interface moderne qui intègre en plus de la demande de branchement en ligne ou « e-branchement » d'autres fonctionnalités telles que le suivi et la maitrise de la consommation du client, la signalisation de fuite d'eau.... L'application « ONEA clientèle » est téléchargeable sur Play store et App store.

« C'est une application qui a été développée pour répondre aux préoccupations de la clientèle. Les clients pourront désormais faire leurs demandes de branchements, payer les devis, consulter l'historique de leurs impayés et consommations sans se déplacer », a assuré le directeur général de l'ONEA, Flandion Idrissa Sourabié. Pour lui, cette

innovation va faciliter la communication entre sa structure et les clients tout en renforçant la transparence et la confiance.

« L'application est bien plus qu'un simple outil technologique. Elle incarne notre volonté de placer nos clients au coeur de nos préoccupations », a fait savoir M. Sourabié.

Le ministre en charge de l'eau, Roger Baro a félicité le premier responsable de

l'institution et ses collaborateurs pour le travail abattu dans la quête perpétuelle de solutions idoines pour la satisfaction de la clientèle.

Une avancée

La vocation de l'ONEA, a-t-il signifié, est de fournir des services de qualité et cette plateforme est essentielle pour atteindre cet objectif. « C'est une avancée et nous sommes convaincus qu'elle ouvrira la voie à de nombreuses autres initiatives en faveur de la modernisation des services », a-t-il martelé. Le ministre Baro a, par ailleurs, invité les usagers à télécharger cette application et à se l'approprier, en n'hésitant pas à faire des

retours sur leur expérience utilisateur pour une amélioration continue.

La représentante de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, par ailleurs conseiller technique, Fanta Sombié, a expliqué que le lancement de cette plateforme entre en droite ligne avec la vision du gouvernement qui a lancé un vaste chantier de digitalisation, notamment le projet d'accélération de la transformation digitale du Burkina Faso.

Et pour ce faire, l'ONEA ne peut être en marge du développement technologique. A travers la plateforme digitale, l'institution s'inscrit dans une dynamique de facilitation de l'accès à ses services à travers le branchement en ligne. A son avis, cette innovation va faciliter la prise en main par le client des services offerts par la nationale de l'eau et optimiser le rendement tout en améliorant les relations.

« Nous encourageons l'ONEA à toujours faire vivre sa dimension innovation et à faire de cette application un véritable outil stratégique pour la satisfaction de ses clients », a lancé Mme Sombié.