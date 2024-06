Sénégal: Publication du rapport Rse 2023 du groupe Sonatel - Alignement sur les Odd

Le groupe Sonatel a publié son rapport Rse (Responsabilité sociétale d'entreprise) 2023 ce lundi 24 juin 2024 à Dakar, capitale de la République sénégalaise. Lors de la cérémonie de présentation du rapport, le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé a souligné que le coeur de leur Rse est ancré dans le renforcement de l'équité territoriale.

Il a indiqué que déployer des infrastructures de base dans toutes les zones du pays n'est pas une chose aisée pour l'Etat du Sénégal face à toutes les difficultés que « nous rencontrons ». C'est pourquoi, a-t-il dit, nous pensons que chacun doit, à la hauteur de ses moyens apporter sa pierre à l'édifice. En ce sens, il a indiqué qu'au sein de la fondation Sonatel, ils déploient leurs actions autour de cinq axes principaux que sont la santé, l'éducation, l'environnement, l'employabilité des jeunes et l'inclusion numérique.

Pour Sékou Dramé, la valeur créée par la Sonatel ne se mesure pas seulement à son bilan financier. A l'en croire, par sa position de leader dans le secteur des télécommunications au Sénégal, Sonatel utilise ses capitaux pour générer du profit, certes, mais également pour contribuer à l'équité sociale au bénéfice des communautés.

« C'est en cela que notre empreinte territoriale a été estimée à 10% du Produit intérieur brut (Pib) », s'est-il félicité, tout en soulignant que le Groupe Sonatel a l'ambition de demeurer un moteur de croissance et du développement économique du Sénégal. Il a réaffirmé leur ferme volonté à oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Au Sénégal, en partenariat avec Huawei Technologies et l'ONG Close the Gap, la Sonatel confie que le programme DigiTruck a été développé dans le but de réduire la fracture numérique existante entres les zones rurales et les zones urbaines et favoriser ainsi l'inclusion numérique.

Ainsi, plusieurs régions dont Dakar, Matam, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Fatick ont été visitées et plus 2 400 bénéficiaires ont été formés dans la première édition de ce programme dont l'ambition est de sillonner les 46 départements du Sénégal et de former plus de 5 000 jeunes au numérique. A noter aussi une forte participation des filles avec plus de 58% des bénéficiaires de ce programme d'acculturation au numérique.

Selon le rapport, l'empreinte économique simple de Sonatel est matérialisée par un montant de 748 milliards FCFA et 88 773 emplois soutenus au moment où l'empreinte économique élargie est traduit par un chiffre de 1700 milliards FCFA et un nombre de 230 030 emplois soutenus.

Au Sénégal, renseigne par ailleurs le document, le programme annuel de reboisement de la mangrove en collaboration avec le partenaire Nebeday a été un véritable succès en 2023. « Grâce à notre objectif de planter 70 700 arbres, nous avons pu éviter l'émission de 2 100 tonnes de CO2 », souligne le rapport.

De plus, rapporte le document, nous avons sensibilisé 500 élèves à la préservation de l'environnement. Depuis le début du programme, les chiffres de la Sonatel font état de plus de 200 000 propagules plantées, contribuant ainsi à la préservation de notre environnement tout en favorisant la création d'emplois locaux.

Le groupe Sonatel dit qu'au Sénégal, l'année 2023 a été marquée par la confirmation de sa détermination à améliorer l'accès aux soins pour les populations résidant dans des zones reculées. Après la rénovation de la maternité de Sébikotane, l'équipement des services pédiatriques des hôpitaux de Fatick et de Roi Baudouin, ainsi que le soutien apporté à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, la commune de Bakel, située dans la région de Tambacounda, a bénéficié de la construction et de l'équipement d'une maternité de pointe, grâce à l'intervention de la Fondation Sonatel.

L'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'énergie sont des objectifs pour tous, notamment pour le monde rural. Dans ces zones, l'un des plus grands défis qui se pose demeure la création d'infrastructures de base nécessaires à leur essor, signale la Sonatel. Qui explique que c'est de la volonté de satisfaire ce besoin qu'est né le Projet Village, concept intégré qui contribue au désenclavement des localités reculées et à apporter une solution à ces problématiques.

Cela, dit le rapport, se matérialise par la rénovation d'école, de daaras, de centre santé, de forage, d'installation d'énergie solaire et de développement d'activité économique pour les femmes comme l'horticulture. En 2023, 4 nouveaux Projets Village ont été construits par le groupe Sonatel, portant le nombre total de ces réalisations à 30 en 10 ans d'existence du concept.