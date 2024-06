Ethiopie: Enquête en cours sur les meurtres de María, Tedros et Yohannes

communiqué de presse

Trois ans se sont écoulés depuis les meurtres de nos collègues María Hernández Matas, Tedros Gebremariam et Yohannes Halefom Reda. C'est en apportant un soutien vital aux communautés touchées par le conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie, qu'ils ont été tués le 24 juin 2021.

Depuis trois ans, MSF dialogue avec divers représentants de la République fédérale d'Éthiopie qui nous ont informés à plusieurs reprises qu'une enquête sur l'assassinat de nos collègues était en cours. Tout en reconnaissant qu'un tel processus exige de la minutie, de la rigueur et du temps, nous gardons l'espoir que les conclusions seront bientôt disponibles. Il est essentiel de veiller à ce que les familles de María, Tedros et Yohannes disposent du maximum d'informations crédibles sur ce qui s'est passé afin de les aider à apaiser leur douleur et pour que la mémoire de nos collègues puisse continuer à être honorée.

Le contexte international actuel est particulièrement menaçant pour les acteurs humanitaires qui subissent de plus en plus d'attaques, notamment à Gaza et au Soudan. En Éthiopie, deux travailleurs humanitaires ont été tués dans des incidents distincts pas plus tard que le 24 mai et le 9 juin. Une résolution récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies (n° 2730) exhorte les États à mener des enquêtes complètes, rapides et impartiales sur les violations commises à l'encontre des travailleurs humanitaires.