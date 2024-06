Congo-Kinshasa: Butterfly Life Coaching met à la disposition du public son expertise en management !

C'est un pari gagné pour le comité en charge de l'organisation. Le rendez-vous aura tenu toutes ses promesses. Tenez ! Butterfly corporation a attiré du monde lors sa conférence tenue, en début du week-end dernier, à l'Hôtel du fleuve, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, autour du thème : "Relever le défi de la performance par une approche de coaching". L'assistance ayant favorablement répondu à cette activité a eu le privilège de bénéficier de l'expérience de Stéphanie Mukuna et du Docteur Silas Makangu, et Alain Mibul trois principaux intervenants du jour, qui ont mis en lumière des stratégies en termes des préalables pouvant favoriser la réussite dans le domaine de management.

Stéphanie Mukuna, coach C.E.O.B.L, a motivé et sensibilisé l'assistance à cultiver l'esprit managérial, soulignant l'importance, pour les entreprises, de toujours privilégier une approche qui prenne en compte ce qu'elle considère comme quotient émotionnel des employés, pour l'atteinte de leurs objectifs. Elle a exprimé l'engagement de Butterfly, en tant que leader en matière de coaching en RD. Congo, à faire bénéficier de son expertise aux entreprises qui voudraient augmenter la réussite de leurs activités. «Nous avons voulu mettre en exergue l'importance du quotient émotionnel dans la performance d'un employé dans une entreprise. L'enjeu principal c'est de permettre aux entreprises de monter leurs performances en intégrant le quotient émotionnel de leurs employés. S'ils n'arrivent pas à le faire, Butterfly est là pour aider leurs employés à gérer leurs émotions et à prendre des décisions», a-t-elle signifié, au terme du rendez-vous, devant la presse.

Pour sa part, Docteur Silas Makangu, Consultant en leadership et communication politique, s'est appesanti sur une série de pistes. Il a parlé notamment, du leadership et ses nombreuses exigences. M. Silas Makangu considère le leadership comme le véritable catalyseur de tout développement dans chaque société s'inscrivant dans une dynamique progressiste. « Comme dans toutes les sociétés du monde, les choses se relèvent, les choses tombent faute de leadership. La question du leadership constitue le fondement. Rien ne peut être fait sans le leadership. Et la qualité des sociétés aujourd'hui, repose sur la qualité du leadership. En matière du leadership, il faudrait savoir que l'amélioration des performances doit se faire au quotidien.

On doit sortir de la nostalgie, on doit sortir du traditionalisme pour comprendre que le monde est en perpétuelle mutation et notre leadership doit aussi se mettre à jour pour ne pas être pris de travers, pour ne pas être renversé avec le temps, le temps pour anticiper, voir la nature des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, nous équiper et équiper la population en vue de l'aider à faire face aux tempêtes du futur. Nous ne voulons pas perdre la vie, nous voudrions survivre. La plus grande ressource que nous avons en tant que Nation c'est l'homme, et non pas les minerais.

Et, dans quel état se trouve l'homme congolais ? Est-il un homme achevé ou inachevé ? Dans la dimension où il se trouve aujourd'hui, est-il capable de prendre à bras-le-corps la destinée de son pays. Comment le rendre performant ? C'est aussi au moyen du coaching. Nous pensons que le coaching ne doit pas se limiter seulement dans le cadre des entreprises, mais le coaching doit s'étendre au niveau de quiconque veut entreprendre : acteur culturel, homme d'affaires, les hommes des médias. On apprend tous les jours et on doit s'améliorer parce que le monde ne nous attend pas. Et donc, nous devons nous mettre à jour», a indiqué, pour finir, devant la presse, le Docteur Silas Makangu, juste après sa brillante participation à la conférence, en qualité d'intervenant.

Des enjeux importants ont été énumérés, notamment des défis de personnalités, des objectifs ambitieux et réfléchir afin de prendre des actions concrètes. Mais aussi amener à identifier nos principaux points forts pour les utiliser à bon conscience avec la formation. « Nous avons été amenés à réfléchir sur notre vie actuelle et d'envisager de nouvelles avenues de croissance personnelle de la même façon qu'il nous a guidés vers des prises de conscience pour favoriser le passage vers l'action à la suite d'évènement de vie important et de conflits d'intérêt ». Ce qu'a souligné le coach Alain Mibul