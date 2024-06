Algérie: Khenchela - Le spectacle " Madinat El Alouane" enchante les enfants

KHENCHELA — Les enfants présents lundi à la Maison de la culture "Ali Souaïhi" de Khenchela ont agréablement accueilli le spectacle théâtral "Madinat El Alouane" présenté, lundi dans le cadre du 12ème Festival national de théâtre pour enfants.

Présenté devant une salle archicomble, le spectacle signé par l'association de promotion des activités juvéniles de la Maison de jeunes "Frères Zouaghi de Kaïs" (Khenchela) a été longuement applaudi par les jeunes spectateurs qui ont pris à la fin de la présentation des photos souvenirs avec les comédiens.

Mise en scène par Fayçal Attallah avec une musique de Fayçal Benabid, la pièce candidate pour le prix de "la Boucle d'or" a été interprétée par les jeunes Romaïssa Chaker, Zina Belaa, Houyam Chaker, Rahab Barkat, Rahma Barkat et Youcef Bensizerara.

L'œuvre relate le périple de deux jeunes filles invitées à participer à un concours organisé par la ville des Couleurs dont les lauréats iront vivre au palais du roi, tandis que ceux qui échouent seront chassés de la cité.

Le délai de trois jours fixé pour participer au concours s'écoule rapidement et les fillettes occupées pendant ce temps à changer leurs formes par les couleurs se retrouvent chassées de la cité et contraintes à regagner leurs maisons mais le hasard les place devant le roi qui leur accorde une seconde chance et leur explique que pour réussir au concours il faut changer les comportements vers le mieux et non pas les couleurs car la forme de l'homme demeure insignifiante devant ses comportements.

%

L'auteur de la pièce Youcef Bensizerara a déclaré à l'APS à la fin du spectacle que l'œuvre vise à développer le sens des vertus chez l'enfant, l'inciter à faire le bien et à accorder peu de valeur pour la forme extérieure ainsi qu'à corriger ses erreurs et en tirer constamment des leçons.

Ouvert dimanche à la maison de la culture "Ali Souaïhi", le 12ème Festival national de théâtre pour enfants connaît la présentation de trois pièces chaque jour en plus de multiples activités d'animation de proximité sur la place Abbas Laghrour de Khenchela et dans les communes d'El Mehmel, El Hamma, Chélia, Bouhmama, Ain Touila, Ouled Rechache, Metoussa, Baghaï et Babar.

Le Festival sera clôturé jeudi prochain au cours de la cérémonie d'annonce du lauréat de "la Boucle d'or".