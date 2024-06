Ethiopie: Le ministère des affaires étrangères s'engage à explorer les opportunités du marché international pour les fabricants de produits médicaux éthiopiens.

Addis Abeba — Le ministère des affaires étrangères s'est engagé à explorer les opportunités de marché international pour les fabricants médicaux nationaux en vue d'encourager la compétitivité industrielle du pays.

Des représentants et des dirigeants du ministère et de diverses institutions ont visité l'exposition locale sur la fabrication et l'innovation de produits médicaux qui a été officiellement inaugurée samedi par le Premier ministre Abiy Ahmed au Millennium Hall.

L'exposition vise à stimuler le secteur local de fabrication de produits médicaux et à mettre en évidence les opportunités d'investissement dans le secteur de la santé en Éthiopie, en présentant des produits et services médicaux produits dans le pays.

Suite à la visite de l'exposition, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiyu Tedla, a souligné l'importance d'élargir l'accès au marché des produits médicaux, notamment vers les pays voisins.

Il a ajouté que les produits médicaux fabriqués localement peuvent jouer un rôle central dans le renforcement du secteur de la santé et dans le renforcement des efforts visant à développer le tourisme médical.

Le porte-parole a également souligné la nécessité de respecter des normes de qualité strictes pour développer la production locale et l'approvisionnement du marché international.

Il a noté que le ministère des Affaires étrangères a accordé la priorité absolue à la diplomatie économique en tant que noyau de toute la diplomatie, y compris la promotion des produits fabriqués dans le pays.

Pour sa part, la ministre de la Santé, Mekdes Daba, a indiqué qu'au cours des trois derniers jours, environ 28 000 personnes ont visité l'exposition locale sur la fabrication et l'innovation des produits médicaux.

Elle a souligné que l'exposition offre aux petits et grands fabricants l'occasion de partager leurs meilleures pratiques et d'accéder à une variété de produits.

Elle a en outre souligné les réalisations encourageantes obtenues cette année, notant que le pays a réussi à fabriquer des produits médicaux pour renforcer la substitution des importations.

Mekdes a expliqué que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour tendre vers l'autosuffisance en fournitures médicales. Cela inclut la création de politiques de santé et de réglementations concernant les médicaments, a-t-elle expliqué.

En outre, le coordonnateur provisoire de la direction de coordination du programme Channel One au ministère des Finances, Degu Lakew a affirmé l'engagement du ministère à allouer des budgets pour l'importation des intrants médicaux essentiels nécessaires aux fabricants locaux.

On a appris que plus de 110 fabricants du secteur participent à l'exposition, ce qui a donné lieu à des opportunités de réseautage pour les investisseurs, à des tables rondes et à divers programmes. Et l'exposition restera ouverte jusqu'au 27 juin 2024.