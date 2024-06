Algérie: Administration pénitentiaire - Développer le système de formation continue au profit des fonctionnaires

ALGER — Le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb, a appelé, lundi à Alger, à poursuivre le développement du système de formation continue au profit des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire, en vue de hisser le niveau de gestion des établissements pénitentiaires et d'aider à la réinsertion sociale des détenus.

A l'ouverture d'un Symposium international sur le développement du système de formation des cadres de l'Administration pénitentiaire, organisé par le ministère de la Justice, en collaboration avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ), M. Zreb a précisé que cette rencontre visait à "échanger les expertises pour développer le système de formation et de formation continue au profit des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs nobles missions avec professionnalisme".

Le secteur pénitentiaire dispose d'un système de formation doté de grands moyens, a-t-il souligné, citant, dans ce cadre, l'Ecole nationale des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire et ses annexes.

Se disant disposé à "poursuivre le développement de la coopération établie entre la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion et la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ)", M. Zreb a fait observer que cette coopération avait permis d'organiser plusieurs ateliers de formation, deux rencontres internationales et des visites d'études en Allemagne.

Elle a souligné que l'expérience de l'Algérie en matière de réinsertion des détenus et de prévention de la récidive était "pionnière" et constituait un "modèle à exporter vers les autres pays".