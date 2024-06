Sénégal: Jacqueline Fatima Bocoum sur la crise des médias - « Les médias traditionnels doivent re-séduire la cible en termes de contenus... »

Interpellé par notre confrère Baye Oumar Guèye sur la situation difficile que traversent les médias dits traditionnels du fait de la menace des réseaux sociaux, Jacqueline Fatima Bocoum, elle-même ancienne journaliste qui a servi à la RTS, à Sud Fm et au Groupe 7 Com plaide pour des contenus plus adaptés à la nouvelle cible dont la tranche d'âge se situe entre 18, 35, 40 ans.

« Je pense que les médias traditionnels doivent re-séduire la cible en termes de contenus. On y arrivera si on arrive à les intéresser à des programmes qui leur parlent et surtout des programmes qui donnent des solutions.», a-t-elle suggéré.

« Moi qui me suis adaptée rapidement aux nouveaux médias, je pense qu'aujourd'hui même, dans les campagnes de communication des structures, c'est 80-20 %, on met plus de budgets sur les réseaux que sur les médias traditionnels. C'est vrai que la cible qui intéresse vraiment les gens, que ce soit la cible commerciale ou la cible de gouvernance, c'est du 18, 35, 40 ans. Et quoi qu'on puisse dire, ils sont plus dans les réseaux », insiste la fondatrice de l'Académie de leadership et prise de parole (Jacadémie).