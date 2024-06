Sénégal: Mercato - Pape Gueye annonce officiellement son départ de l'OM

Le milieu de terrain international sénégalais a fait ses adieux aux supporters de l'Olympique de Marseille sur les réseaux. Il devrait être annoncé comme joueur de Villarreal cette semaine.

Ce n'est plus qu'une question de jours avant de voir Pape Alassane Gueye poser sous le maillot de son nouveau club. En effet, dans une vidéo très émouvante, le milieu de terrain international sénégalais a officialisé son départ de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. « Peuple marseillais, il y a quatre ans, j'arrivais jeune de Ligue 2 avec plein d'étoiles dans les yeux, afin de découvrir l'Olympique de Marseille. Vous m'avez tout de suite accepté et montrer les exigences de porter le maillot de l'OM », a commencé le champion d'Afrique 2021.

« Il y a eu des moments compliqués »

Arrivé libre du Havre AC, son club formateur, lors du mercato estival 2020, Pape Gueye a presque tout connu à l'OM, un club qu'il ne devait pas initialement rejoindre après son départ du HAC. En effet, le joueur de 25 ans devait s'engager avec Watford, en Angleterre, puisqu'il avait trouvé un accord avec les Hornets. Mais il s'est retracté au dernier moment pour signer à l'OM. Ce retournement de situation lui a même valu une suspension de quatre mois en juillet 2023. Ce qui lui a empêché de jouer une bonne partie de la saison écoulée.

« J'ai vécu à vos côtés mes premières minutes dans l'élite française, réalisé mes rêves d'enfants, en participant à la Ligue des Champions et remporter la première CAN de l'histoire du football sénégalais. Oui, il y a eu des moments compliqués, mais votre soutien infaillible, notamment à l'Orange Vélodrome, me laissera des souvenirs inoubliables. Je remercie tous les joueurs, coachs, staffs techniques et employés que j'ai pu côtoyer durant mon passage au club », ajoute celui qui quitte l'OM au bout de 115 matchs pour 5 buts et 3 passes décisives.

Pape Gueye officialisé à Villarreal cette semaine

Evidemment, le natif de Montreuil a laissé de beaux mots aux supporters marseillais. « Et bien sûr, vous cher supporters, connus dans le monde entier, cette sensation les jours de match où la ville s'arrête de vivre me manquera certainement. Votre amour pour le club et votre exigence à chaque rencontre, nous pousse, nous joueurs, à nous surpasser et vous rendent uniques. C'est vous qui faites la beauté de ce club. Encore merci de m'avoir accueilli dans votre maison et de m'avoir fait vivre des ambiances de folie. Aujourd'hui je pars avec le coeur rempli d'émotion. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu avec vous. Merci à tous et à bientôt ».

Après le HAC, l'OM et le FC Séville lors de la seconde partie de saison 2022-2023, Pape Gueye va découvrir un quatrième club dans sa jeune carrière. Le gaucher de 25 ans va en effet faire son retour dans LaLiga d'Espagne puisqu'il doit s'engager du côté de Villarreal. Tombé d'accord avec ce club depuis plusieurs semaines, il devrait être officiellement annoncé comme joueur du Sous-Marin Jaune cette semaine. Il signera pour un contrat de cinq ans et retrouvera notamment Marcellino, l'entraîneur qu'il a connu à Marseille. À noter que Villarreal, 8e de LaLiga à l'issue de cette saison, ne jouera pas l'Europe la saison à venir, comme l'OM d'ailleurs.