Algérie: Le président de la République met en avant les progrès qualitatifs réalisés par le pays dans le secteur industriel

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, lundi à Alger, en procédant à l'inauguration de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA-2024), les progrès qualitatifs réalisés par l'Algérie ces dernières années, notamment dans le secteur industriel, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts de renforcement et de diversification de la production agricole pour contribuer à l'autosuffisance et booster les exportations.

Visitant le stand du fabricant de produits électroniques et électroménagers Condor, le président de la République a estimé que cette entreprise privée "peut révolutionner le secteur" au regard de la forte demande sur ses produits et de la qualité de ces derniers.

Il a, par là même, salué les efforts de l'entreprise pour la production de compresseurs de réfrigérateurs, dont environ 3 millions d'unités sur une production totale de 4,5 millions d'unités seront destinés à l'exportation, selon les explications fournies sur place.

Au niveau du stand du groupe Cevital, le président de la République a souligné la nécessité d'atteindre une production nationale de graines oléagineuses de 2,5 à 3 millions de tonnes, ce qui permettra, a-t-il dit, d'éliminer les entraves à l'exportation et d'ouvrir les portes de l'exportation vers les pays voisins et le reste du monde, relevant que le groupe contribue à la fourniture d'aliment de bétail.

Au niveau du stand de l'Etablissement central de construction (ECC) relevant de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale (MDN), le président de la République a invité cet établissement à participer à la réalisation du village minier prévu à Gara Djebilet (Tindouf) en vue d'accompagner la concrétisation de ce projet stratégique.

Devant les représentants de l'ECC, le président de la République a indiqué que l'Algérie "compte réaliser deux (2) à trois (3) hôpitaux de campagne au profit de la bande de Ghaza, dans les plus brefs délais, pour aider les équipes médicales sur place et leur permettre de soigner les blessés alors que l'entité sioniste poursuit sa guerre génocidaire contre l'enclave".

A ce propos, le représentant du MDN a indiqué que l'hôpital de campagne, dont la réalisation prendra 10 à 15 jours, comprendra une salle aménagée destinée à la chirurgie et à la stérilisation et sera doté d'équipements médicaux de pointe.

Toujours dans le domaine des fabrications militaires, le président de la République s'est enquis des dernières réalisations de l'Algérie en la matière, dont un véhicule de transport des membres des différentes forces, notamment les forces spéciales, des camions-remorques et des véhicules 4x4 tout-terrain.

Avant de visiter les stands de la FIA, le président de la République a écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, sur les premiers résultats de la politique nationale de promotion des exportations dans le cadre de la vision 2020-2030. Il a également écouté un exposé sur l'évolution de la Foire internationale d'Alger au cours des dernières années.

Le président de la République a ensuite visité le stand turc, en présence du vice-président de la République de Turquie, M. Cevdet Yilmaz, dont le pays et l'invité d'honneur de cette édition, organisée sous le haut patronage du président de la République, sous le thème "une passerelle d'échanges et d'opportunités de partenariat et d'investissement".

Le président de la République s'est par la suite arrêté au stand de l'Etat de Palestine, où il a reçu des explications sur les industries palestiniennes, notamment concernant la société pharmaceutique Beit Jala, fondée en 1944, avant de visiter le stand de la République sahraouie, puis celui de l'Italie, où il a salué les investissements des entreprises italiennes en Algérie, citant en particulier le projet de production de céréales dans le Sud.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula, et des autorités locales de la wilaya d'Alger.

Près de 700 exposants algériens et étrangers participent à cette édition qui se poursuivra jusqu'au 29 juin.

Cette édition, marquée par le retour du Canada et de la République tchèque, regroupe pas moins de dix secteurs d'activité économique, dont l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'industrie pétrochimique, le BTP et les services. Elle devrait drainer pas moins de 400.000 visiteurs.

S'étalant sur six jours, la FIA compte un riche programme d'animation décliné en plusieurs conférences et rencontres économiques, dont des forums d'affaires algéro-tchèque, algéro-pakistanais et algéro-tanzanien, selon la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), organisatrice de l'événement à travers sa filiale Algeria Exhibitions.