Madagascar: Régulation - Nomination de trente-et-un nouveaux inspecteurs industriels

Dans le cadre de sa marche vers l'industrialisation, Madagascar a franchi une étape significative en renforçant sa régulation industrielle. Hier, trente-et-un nouveaux inspecteurs industriels ont prêté serment.

La cérémonie de prestation de serment a été honorée par la présence de Vahinisoa RanoelimananaRasamoely, secrétaire général du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), qui a souligné l'importance de ce renforcement des capacités. « Ces professionnels ont été sélectionnés pour leur expertise, leur dévouement et leur capacité à promouvoir les meilleures pratiques industrielles. Ils ont déjà bénéficié d'une formation intensive en interne, et de nombreuses autres sessions sont prévues pour consolider leur expertise », a-t-elle déclaré. Avec ces nouvelles nominations, le nombre total d'inspecteurs industriels opérationnels s'élève désormais à cinquante-et-un. Ces inspecteurs seront déployés dans les différentes directions régionales du MIC à travers l'île, où ils joueront un rôle crucial dans la surveillance et l'encadrement des activités industrielles.

Assistance technique

Njiva Ratovoarivonona, directeur général de l'Industrialisation, a précisé les responsabilités de ces nouveaux inspecteurs : « Ils travailleront en étroite collaboration avec les officiers de police judiciaire. Leurs principales tâches incluent l'inspection régulière des installations industrielles, l'évaluation des normes de sécurité et la vérification de la conformité des activités industrielles aux lois et règlements nationaux.

En collaboration avec les autres départements concernés, ils veilleront également à ce que les pratiques industrielles respectent l'environnement, en minimisant au mieux l'impact écologique des opérations industrielles».

Outre les missions de contrôle et de surveillance, les inspecteurs auront également pour mission de fournir des conseils et une assistance technique aux entreprises pour améliorer leurs processus et se conformer aux normes requises.

Cette approche proactive vise à soutenir le développement d'un secteur industriel non seulement florissant, mais aussi sûr et durable.

Le MIC réaffirme ainsi son engagement à promouvoir une industrie malgache prospère et respectueuse des standards internationaux, renforçant la confiance des investisseurs et des partenaires commerciaux internationaux. Avec cette nouvelle équipe d'inspecteurs industriels, Madagascar fait un pas décisif vers un avenir industriel harmonieux et durable.