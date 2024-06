Tunisie: 60ème anniversaire du FIFAK qui se tient dans sa 37 édition du 17 au 24 août 2024 sous le signe 'Save Gaza'

TUNIS — La 37ème édition du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK), se tiendra du 17 au 24 août 2024. L'édition 2024 qui coincide avec le 60ème anniversaire de la création du festival (1964) est placée sous le signe "Save Gaza" (Sauvez Gaza).

La cérémonie d'ouverture aura lieu au Théâtre en plein air Zin Essafi de Kélibia le 17 août 2024 à partir de 21H30, lit-on sur la page du Fifak organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) avec le soutien du ministère des affaires culturelles et le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI) et en collaboration avec la municipalité de la ville de Kélibia.

La ville de Kélibia accueillera environ 1500 cinéphiles, 500 cinéastes amateurs et étudiants en cinéma pour présenter leurs dernières créations (courts métrages) et échanger les expériences avec leurs homologues étrangers et les professionnels en la matière. Le comité prévoit outre les projections de films et les compétitions nationales et internationales (amateurs, indépendants et écoles de cinéma) des séances spéciales dédiées à un cinéma ou à un pays, des films pour les enfants (courts et longs métrage), des ateliers pour les participants dirigés par des spécialistes tunisiens et étrangers, des ateliers pour les enfants (masques, marionnettes, bandes dessinées), des colloques animés par des spécialistes et universitaires et une compétition nationale de scénarios et de photos, lit-on sur le site du festival.

%

L'édition 2024 coincide avec le 60ème anniversaire du Fifak créé en 1964 par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA). Etant la plus ancienne manifestation de cinéma amateur en Tunisie, le Festival, passage pour la majorité des cinéastes et techniciens de la scène tunisienne, est devenu venu au fil des années un lieu incontournable de découverte de talents et de créativité artistique de jeunes devenus des célébrités : Nanni Moretti (Italie), Diego Risquez (Venezuela), Sheila Graber (Grande Bretagne), Ahmed Ben Kamila (Algérie), Salma Baccar, Férid Boughedir, Ridha Béhi (Tunisie) et bien d'autres.

Plusieurs figures de proue ont été les invités du Festival notamment l'égyptien feu Youssef Chahine, le critique de cinéma et réalisateur français Alain Bergala, les réalisateurs palestiniens Michel Khleifi et Rashid Masharaoui, le cinéaste, scénariste et producteur burkinabé Gaston Kaboré, le réalisateur argentin Pablo Cesar etc.

Le Fifak est considéré la plus importante rencontre de jeunes cinéastes, cinéphiles et étudiants des écoles de cinéma en Tunisie. il réunit pour chaque édition plus de 1200 personnes entre participants au festival, membres de la fédération tunisienne des cinéastes amateurs et les différentes associations tunisiennes de cinéma, les étudiants des écoles de cinéma, les professionnels et les invités du domaine, en plus du public estivant se trouvant déjà sur place et qui de plus en plus tente de faire concorder son séjour avec le festival, lancé deux ans arès la création en 1962 de la FTCA sous l'appellation de l'Association des Jeunes Cinéastes Tunisiens (A.J.C.T.), à l'époque où la Tunisie n'a pas encore réalisé son premier long métrage.

Jouant le rôle de centre de formation pour des générations de cinéastes, la Fédération, actuellement une organisation de cinéma unique dans sa structure, compte plus de 250 adhérents oeuvrant dans 20 clubs répartis sur tout le territoire tunisien. Elle assure leur formation, leur encadrement et met à leur disposition les moyens pour réaliser leur films.

La FTCA produit, depuis plus de cinquante ans, une vingtaine de films par an et conserve dans des conditions précaires plus de 500 films (16mm, super 8 et vidéo) dont certains ont été signés par des jeunes réalisateurs qui sont devenus aujourd'hui parmi les cinéastes tunisiens les plus célèbres. la FTCA organise chaque année le Festival International du Film Amateur de Kélibia, la première manifestation en son genre dans toute l'Afrique et le monde arabe.

.