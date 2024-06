Madagascar: Tennis - Ligue d'Analamanga - Ravaka Ramanantoanina victorieuse

Championne de Madagascar en titre de la catégorie U18, Ravaka Ramanantoanina a été l'adversaire à battre durant le championnat de la Ligue de tennis d'Analamanga qui a pris fin dimanche, au Club CAR d'Ivato.

Sans surprise, elle a tenu son rang en remportant le titre de championne. Elle s'est imposée en trois manches (4/6, 6/4, 6/2) devant Martinez Ngotia, une joueuse de plus en plus constante qui commence à tracer sa voie.

Le premier set a été très disputé entre les deux joueuses qui se sont données à fond pour essayer de trouver une ouverture l'une contre l'autre. Pas très à l'aise et ayant du mal à entrer dans son match, Ravaka Ramanantoanina a perdu le premier set.

À trois jeux partout, Martinez Ngotia, très agressive, a réussi un break et pris l'avantage en menant 5/4. Au moment de conclure pour remporter le premier set, elle n'a pas tremblé en bouclant le set par 6/4.

En deuxième manche, Ravaka Ramanantoanina a changé d'attitude. Plus conquérante et patiente à chaque échange, elle a vite pris le dessus en réussissant un break contre son adversaire, qu'elle a ensuite confirmé.

Les deux jeunes raquettes sont arrivées à un set partout. Pour se départager, les deux jeunes filles ont dû disputer un troisième set qui a tourné à l'avantage de Ravaka Ramanantoanina.

« Au début du premier set, je n'arrivais pas à trouver mon rythme car mon adversaire en demi-finale n'a pas pu jouer. En finale, j'ai essayé de trouver mes repères et ça a marché. Pour revenir dans le match, j'ai élevé un peu le niveau de mon jeu et j'ai réussi à recoller à un set partout. Au troisième set, j'ai pris de l'ascendance et j'ai fini par m'imposer », confie Ravaka Ramanantoanina.

Le championnat d'Analamanga a réuni cent soixante-quinze joueurs: quatre-vingt-et-un dans la catégorie junior dont trente-et-une filles et cinquante garçons, quatre-vingt-quatorze dans la catégorie vétéran dont vingt-six dames et soixante-huit hommes). Ils sont issus de dix clubs, en l'occurrence l'Asut, l'Acsa, l'Atema, le Cosfa, l'Itec, le MSC, le STC, Havoanaland, le CAR et la Bani d'Ivato.

Principal fournisseur des joueurs à Madagascar, la Ligue de tennis d'Analamanga ne lésine pas sur les moyens en offrant plus de nombreux matchs à toutes les catégories d'âge. Après ces championnats, réservés aux juniors et vétérans, elle donne déjà rendez-vous aux amateurs de la petite balle jaune, du 29 juin au 21 juillet, pour le championnat toutes catégories et doubles.