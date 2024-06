Madagascar: Journée Internationale du Yoga - Plus de quatre cents participants réunis au stade d'Alarobia

Le 21 juin 2024, l'ambassade de l'Inde a organisé la 10e Journée internationale du Yoga sous le thème «Yoga pour soi et la société» au stade d'Alarobia.

L'événement a été marqué par la présence de personnalités telles que le président du Sénat, Richard Ravalomanana, le ministre des Transports et de la Météorologie et ministre par intérim de la Jeunesse et des Sports, Valery Ramonjavelo, ainsi que des membres de l'Assemblée nationale et le chef de cabinet du PDS d'Antananarivo.

Environ quatre cents membres de la communauté indienne et des amis de l'Inde ont participé avec enthousiasme à cette journée dédiée au yoga. En marge de l'événement, des expositions spéciales sur le yoga, le millet et la langue hindi ont enrichi l'expérience des participants.

« L'événement d'aujourd'hui pour la Journée internationale du Yoga transcende les simples exercices physiques et mentaux, ouvrant les portes à la collaboration entre les peuples de l'Inde et de Madagascar », souligne le ministre Valery Ramonjavelo, lors de son discours. « Après l'adoption d'une résolution par l'Assemblée générale des Nations unies déclarant le 21 juin comme «Journée internationale du Yoga» en 2014, toutes les nations et cultures à travers le monde ont intégré le yoga pour promouvoir le bien-être holistique.

Je remercie le gouvernement malgache pour son soutien à la promotion du yoga à travers le pays et j'encourage le peuple malgache à bénéficier des cours de yoga gratuits organisés quotidiennement à l'ambassade », a ajouté l'ambassadeur de l'Inde, Bandaru Wilson Babu.