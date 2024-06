Madagascar: L'Alliance Française de Toliara - Une fête de la musique colorée

Les férus de la musique n'ont pas manqué la Fête de la musique du 21 juin, cette année.

L'Alliance française de Toliara a proposé des spectacles au centre Vakok'Arts. Six grands artistes locaux ont animé la scène pendant près de trois heures. La compagnie Ampela, composée de très jeunes artistes danseurs, batteurs de tambour et slameurs, a ouvert la fête.

Elle a été suivie par le groupe de musique traditionnelle de Remanindry.

Déjà connu sur la scène internationale, Remanindry, le leader du groupe, malgré un état de santé quelque peu fébrile, a été égal à lui-même avec son « lokanga » et ses chants de son chez-lui, dans l'Androy. Il a à la fois mis le rythme « Tsapiky» à une barre très haute, et a permis à son groupe de s'exprimer et d'exprimer des messages à travers ses chants et danses traditionnelles de la région Androy.

Le groupe « Sa Roy », composé de trois garçons originaires de Beloha dans l'Androy, a également ébahi. Le traditionnel est mélangé avec la guitare électrique et le rythme était tout simplement magnifique. Ils ont chanté l'importance de l'environnement ou encore le comportement des femmes qui se font désirer.

« Arofo Sun » et leurs percussions ont enchanté le public, de même que Mizeha, connue par sa chanson « Fandefera » et Jijih. Des rythmes variés soulignant les roots du Sud et des talents ont été mis en avant. De la musique de toutes les couleurs que les spectateurs garderont à l'esprit pour longtemps.