Maroc: La réunion sur le RGPH vise à fixer les conditions optimales pour mener à bien cette opération - M. Lahlimi

Rabat — Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a déclaré que la réunion qui s'est tenue ce lundi à Rabat concernant le Recensement général de la population et de l'habitat 2024 (RGPH) a été l'occasion d'examiner les conditions nécessaires pour mener à bien cette opération, conformément aux Hautes Instructions Royales contenues dans la Lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressée au Chef du gouvernement.

M. Lahlimi a souligné, dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, que l'ensemble des procédures relatives aux préparatifs du RGPH émanent des Hautes Orientations Royales.

Il a expliqué que le RGPH concerne toutes les familles marocaines, qui recevront des enquêteurs formés en présentiel et à distance. Et de noter que les enquêteurs chargés de réaliser ce recensement seront équipés de tablettes contenant le programme complet des questions et leur méthode de traitement, lesquelles seront transmises directement au centre de stockage des données relevant du Haut-Commissariat au Plan.

Le RGPH est une opération d'envergure nationale où le rôle du Haut-Commissariat au Plan et de l'enquêteur chargé de la réalisation du recensement est strictement lié à la famille, a assuré M. Lahlimi.

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, cette réunion a permis d'examiner les différentes dispositions pratiques relatives à l'organisation de l'opération de recensement, à la lumière des Hautes Instructions contenues dans la Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement, visant à assurer une opération novatrice par l'approche et les moyens technologiques qui seront mobilisés pour la collecte et le traitement de l'information; et ambitieuse par l'élargissement des champs d'investigation à de nouvelles thématiques, à l'instar du projet sociétal structurant de la protection sociale, que Sa Majesté le Roi, que Dieu L'Assiste, entoure de Sa Haute sollicitude.