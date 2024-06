Maroc: Le RGPH permettra de disposer de données précieuses pour des politiques publiques plus ciblées et plus efficaces - Mme Fettah

Rabat — Le Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), prévu à la fin de l'été au Maroc, permettra de disposer de données précieuses pour des politiques publiques plus ciblées, plus efficaces et plus efficientes, a souligné lundi à Rabat la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

"Grâce à ce recensement, nous disposerons de données qui nous permettront d'avoir des politiques publiques plus ciblées, plus efficaces et plus efficientes pour aller dans la trajectoire de développement décrite dans le nouveau modèle de développement", a indiqué Mme Fettah dans une déclaration à la MAP.

Elle a noté que les informations recueillies constitueront une mine d'informations pour l'ensemble des politiques publiques, notamment dans un contexte où, conformément aux Orientations Royales, la priorité du gouvernement est de renforcer l'état social.

"Le choix fait aujourd'hui est donc d'avoir des actions et des politiques publiques qui ciblent les populations, notamment les plus vulnérables, les jeunes, les femmes et le milieu rural", a-t-elle ajouté.

Pour Mme Fettah, "la Lettre Royale adressée au chef du gouvernement au sujet du 7ème RGPH constitue une feuille de route structurante pour une opération extrêmement importante pour notre pays".

Cette opération de recensement, a-t-elle souligné, constitue une opportunité pour collecter des informations extrêmement importantes sur la population marocaine dans toutes les régions du Maroc, d'autant plus que, depuis une décennie, il y a eu des transformations sociales et sociétales très significatives.

"Ce recensement est également une nouveauté dans l'utilisation optimale des nouvelles technologies du numérique, qui permettront de collecter plus d'informations de façon extrêmement optimisée", a-t-elle ajouté.

Selon la responsable, l'étape principale est de réaliser ce recensement dans les meilleures conditions, affirmant que le chef du gouvernement et l'ensemble des parties prenantes sont mobilisés pour qu'au mois de septembre, toutes les conditions soient réunies pour que ce recensement soit une réussite à la hauteur des attentes et des instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste.

Dans la Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement en date du 20 juin, SM le Roi a donné Ses Hautes Instructions pour que les résultats du prochain RGPH soient traités et analysés de manière diligente afin d'en faire un outil structurant des politiques publiques à l'échelle nationale et locale.

Cette opération constitue "une aide précieuse à la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement", a souligné le Souverain dans cette Lettre.