Congo-Kinshasa: Désengagement de la MONUSCO - Judith Suminwa préside la cérémonie de la fermeture du bureau de Bukavu

La Première ministre Judith Suminwa, préside ce mardi 25 juin à l'aéroport de Kavumu, en compagnie de la cheffe de la MONUSCO Bintou Keita, la cérémonie de la fermeture du bureau de la mission onusienne à Bukavu, centre névralgique de ses opérations au Sud-Kivu. Cette fermeture est la suite logique du processus du désengagement de la Mission de cette province, processus déclenché depuis janvier 2024.

Il s'agit du premier voyage de la cheffe de l'exécutif après l'investiture du Gouvernement. Et le Sud-Kivu a le privilège de recevoir Judith Suminwa lors de son premier déplacement officiel hors de la capitale.

Au cours de cette cérémonie, la MONUSCO a fait don d'actifs d'une valeur de 10 millions de dollars US aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais. La Mission a également transféré aux Forces armées de la RDC (FARDC) un héliport nouvellement construit et une base à Rutemba, près d'Uvira, d'une valeur de 1,5 million de dollars. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu à Kavumu à 32 km de Bukavu.

« Cela a été un immense effort conjoint avec le gouvernement de la RDC. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés, le retrait des troupes et des équipements s'est déroulé de manière ordonnée et, malgré les contraintes de temps, la première phase a été largement réussie », a déclaré Bintou Keita.

Et d'ajouter : « C'est l'aube d'une nouvelle ère pour la province. Assurer la paix et protéger les civils est désormais entièrement entre les mains des autorités congolaises, qui assument cette responsabilité en étroite coordination avec les communautés et les leaders locaux, avec le soutien des agences, fonds et programmes des Nations unies qui poursuivent la mise en oeuvre de leurs mandats respectifs. »

Le processus de retrait a été déclenché à la suite de la décision du Conseil de Sécurité de l'ONU en décembre dernier, après des discussions avec le Gouvernement congolais. Depuis, plusieurs bases de la MONUSCO ont fermé, parmi lesquelles celles de Kamanyola, Bunyakiri, Amsar, Baraka, Kavumu.

Le 30 avril, toutes les activités dans le cadre du mandat de la MONUSCO avaient cessé, la responsabilité de la protection des civils relevant désormais des autorités congolaises.

Après plus de 20 ans depuis leur premier déploiement, les soldats onusiens ont définitivement quitté le Sud-Kivu en même temps que la MONUSCO faisait des donations de différents types de ses matériels et équipements aux autorités congolaises.

La cérémonie de ce mardi 25 juin parachève le processus de désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud-Kivu.

Du transfert des responsabilités

A partir du 1er juillet 2024, une équipe résiduelle de 34 civils restera au Sud-Kivu pour aider les agences, fonds et programmes des Nations Unies à maintenir les réseaux d'alerte communautaire, la protection des enfants et le dialogue avec les communautés, annonce un communiqué de presse de la MONUSCO publié ce mardi.

Le gouvernement de la RDC, la MONUSCO, les agences, fonds et programmes des Nations Unies, ainsi que les représentants des ONG internationales et de la société civile ont élaboré une feuille de route provinciale pour faciliter le transfert des responsabilités de la MONUSCO au gouvernement, avec le soutien d'autres partenaires. Cela permettra de s'assurer que les progrès réalisés pendant la présence de la MONUSCO seront préservés après le départ de la Mission, conclut le communiqué.