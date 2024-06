Gambie: La Commission des Entreprises Publiques présente au président Barrow un rapport sur le contrat de performance de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC)

Le président Adama Barrow a reçu la Commission sur les Entreprises Publiques ainsi que le conseil d'administration et la direction de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) mercredi, à son bureau.

Les commissaires, dirigés par le président Ousainou Ngum, ont présenté les résultats de leur évaluation de la performance de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) pour 2021-2022. L'évaluation a porté sur les performances financières, techniques, opérationnelles et administratives de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) au cours de la période examinée.

La Commission a déterminé que la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) n'a atteint que 30 % et 20 % des objectifs fixés pour ses Indicateurs Clés De Performance en 2021 et 2022, respectivement.

Le secrétaire exécutif, Bai Madi Ceesay, a informé la réunion qu'ils ont utilisé 2017 comme base de référence pour les Indicateurs Clés De Performance, ajoutant que le président a offert à la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) l'occasion de mener des concertations et de concevoir des stratégies en vue de relever certains défis, et ce, dans le but de rehausser leurs performances.

En réponse au rapport, le président Barrow a déclaré que « le travail de la Commission des Entreprises Publiques est un bon point de départ pour responsabiliser les institutions, » ce qui est un élément clé du programme de réforme du secteur public de son administration.

Tout en reconnaissant les défis de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC), le Président Barrow a souligné l'importance pour l'institution de s'approprier ses performances et de ne pas chercher d'excuses. Reconnaissant les efforts récents de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC), le président a chargé la Commission de la mise en oeuvre de ses recommandations tout en tenant compte des mesures prises récemment par la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC).

Selon le rapport, « la Commission réduira les salaires du personnel de NAWEC de 5 % pour ne pas avoir atteint les objectifs des Indicateurs Clés De Performance (KPI) fixés pour 2021-2022. La Commission des Entreprises Publiques mettra pleinement en oeuvre les recommandations de la prochaine évaluation, compte tenu du soutien que NAWEC reçoit actuellement de la part du gouvernement de la Gambie et de ses partenaires. Il est conseillé à la direction générale de prendre ces défis au sérieux, car l'électricité est cruciale pour la vie de la population, et les promesses doivent être tenues. »

Les responsables de NAWEC ont protesté que l'utilisation de 2017 comme référence pour l'évaluation n'est aucunement justifiée car NAWEC ne disposait pas de comptes audités cette année-là et était confrontée à une transition difficile.

L'ancien directeur général et actuel ministre du pétrole et de l'énergie, Mr Nani Juwara, a déclaré que l'utilisation des chiffres de 2022 constituerait une base de référence plus juste, compte tenu de la situation actuelle et de la modernisation du système. Il a exprimé l'espoir qu'une bonne base ait été établie pour de meilleures performances.

Le directeur général actuel, Mr Gallo Saidy, a déclaré qu'il avait pris acte de la décision et s'est engagé avec son équipe à redoubler d'efforts en vue de rehausser les performances de la compagnie. Il a souligné que la présence de la direction générale « sert de témoignage pour que chacun prenne ses responsabilités » et ce, afin de rehausser les performances de l'entreprise.

Le ministre des finances, Mr Seedy Keita, a fait l'éloge de la Commission des Entreprises Publiques et a souligné que « NAWEC a un impact économique significatif sur le pays, » affectant le coût de la vie et posant d'autres risques fiscaux. « Par conséquent, tout le monde doit soutenir la transformation et modernisation de la compagnie, » a-t-il ajouté.

En février 2023, le président Barrow a présidé à la Signature de Contrats de Performance avec les Entreprises d'État (SOE). La signature de ce contrat avait pour but de remédier à la sous-performance de certaines d'entre elles. Suite à l'adoption du projet de loi sur les entreprises d'État et la création de la Commission des Entreprises Publiques, des Gambiens éminents, experts dans divers domaines, ont été nommés en vue d'aider les entreprises publiques à rehausser leurs performances en matière de prestation de services.

