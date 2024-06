Gambie: Démissions et accusations secouent le Centre d'Aide Aux Victimes

Le sort du Centre Des Victimes de Violations des Droits de l'Homme de la Gambie, également appelé Centre d'Aide Aux Victimes, fait l'objet de nombreuses spéculations depuis que le président de son conseil d'administration, Demba Ali Jawo, a présenté sa démission plusieurs mois après son élection à l'issue d'un vote unanime de la communauté des victimes.

Mr Jawo a confirmé sa démission au cours du week-end, après avoir attendu pendant près de deux semaines une réponse à sa lettre de la part du conseil d'administration. « Oui, j'ai présenté ma démission en tant que président du Centre d'Aide Aux Victimes depuis le 12 juin 2024, pour des raisons purement personnelles qui n'ont rien à voir avec des griefs à l'encontre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit en particulier. »

Il a déclaré qu'il n'a jamais été en mesure de "s'adapter" à la situation qui prévaut au Centre d'Aide Aux Victimes.

« J'avais mes propres idées préconçues sur la manière dont j'entendais exercer mes fonctions. Cependant, au fil du temps, je me suis rendu compte que la situation sur le terrain n'était pas la même que celle que j'avais anticipée et que, quels que soient mes efforts, je n'étais pas en mesure de m'intégrer dans l'environnement actuel. Par conséquent, j'ai pensé qu'il était juste que je me retire pour donner une chance à quelqu'un d'autre de prendre la relève et probablement de diriger le Centre vers des eaux plus sûres, » peut-on lire dans sa lettre, dont le quotidien The Point a obtenu une copie.

Cependant, des initiés du Centre des Victimes affirment que les démarches de Mr Jawo pour une gestion plus efficace, transparente et prompte des affaires du Centre ont été contrariées par des éléments au sein de ses équipes, tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau du secrétariat.

Mr Jawo a poursuivi pour déclarer: « Honnêtement, je n'étais tout simplement pas à ma place. J'ai essayé de m'adapter au style d'administration qui était déjà en place, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai donc pensé qu'il était futile de rester là comme un canard boiteux incapable de tenir ses promesses. »

« La plupart des membres du conseil d'administration gèrent leurs propres organisations dirigées par des victimes et sont en concurrence pour obtenir des fonds auprès des mêmes donateurs que ceux qui soutiendraient la Commission des Victimes et des Réparations, » a déclaré l'initié qui souhaite rester anonyme.

Avec plus de 1 400 à 1 500 membres inscrits, le Centre Des Victimes a été créée à dessein pour défendre et représenter l'agenda des victimes de la dictature de Jammeh.

Le Dr Amadou Scattred Janneh, membre fondateur du Centre des Victimes, explique: « Nous savions que la formation d'un front bien organisé, uni et formidable était nécessaire pour atteindre ces objectifs. J'ai offert mes locaux à Kotu pour servir de siège au Centre pendant un an et j'ai joué un rôle de premier plan dans sa mise en place. »

Cependant, cette mission initiale est aujourd'hui mêlée à une série de plaintes concernant son objectif, sa direction et son modus operandi, passant du statut de groupe de pression, par exemple, pour exiger la mise en place rapide d'un tribunal spécial pour Jammeh et d'autres auteurs de crimes, le paiement de réparations complètes aux victimes et la garantie d'une mise en oeuvre complète des recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) par l'État, à celui d'allié de l'État dans le processus de justice transitionnelle.

« Les objectifs étaient de former un groupe de pression pour s'assurer qu'il y ait un compte rendu complet des 22 années de régime répressif et de lutter pour que justice soit faite dans tous les cas de violations flagrantes, » a déclaré Mr Janneh.

Des initiés ont fait part de leurs frustrations quant au fonctionnement du centre des victimes, accusant le Ministère de la Justice de diriger les efforts visant à usurper les premiers rôles à travers la promotion d'un autre groupe "rival", appelé Alliance Pour Les Associations Dirigées Par Des Victimes (AVLO). L'un des fonctionnaires dont le nom est apparu de manière évidente dans cette entreprise est Mr Kimbeh Tah, chef de la division des litiges civils au Ministère de la Justice.

« Le ministère a reçu une demande de soutien de la part d'un groupe d'organisations de victimes pour la formation d'une alliance. Conformément au mandat du ministère, une assistance logistique et technique a été fournie à ces organisations, comme le ministère l'a fait et continue de le faire pour de nombreuses organisations et initiatives, » a déclaré Mr Tah dans une réponse que nous avons reçue hier.

Concernant les opinions des "victimes" sur la mission et les objectifs de l'Alliance Pour Les Associations Dirigées Par Des Victimes (AVLO), Mr Tah, a refusé de faire des commentaires et nous a renvoyés aux dirigeants de l'alliance.

« L'AVLO est mieux placée pour parler de l'objectif de sa formation. Cependant, la logique veut que quiconque a intérêt à jouer les premiers rôles cherche à diviser plutôt qu'à unir, » a-t-il insisté.

« Par conséquent, la création d'une alliance des organisations de la société civile dirigées par les victimes est réellement en conflit avec la mission du Centre des Victimes. Elles cherchent à reproduire le travail du Centre des Victimes. Dans cette situation particulière, ces organisations de la société civile bénéficient du soutien considérable du Ministère de la Justice, un niveau de soutien dont le Centre des Victimes n'a jamais bénéficié. »

Le secrétaire du conseil d'administration du Centre des Victimes, Mr Lamin Sey, n'était pas disponible pour des commentaires immédiats, tout comme le vice-président, Mr Muhammed Sandeng.

Nous avons également contacté la présidente de l'AVLO, Sirra Ndow, qui n'était pas non plus disponible pour des commentaires à l'heure où nous mettions sous presse hier.

Le coordinateur national du Centre des Victimes, Mr Adama Jallow, a déclaré que les statuts exigent que le président adresse une correspondance au secrétaire du conseil d'administration sur de telles questions.

« Cela s'est passé lors des festivités de la Tabaski. Nous nous attendons donc à la convocation d'une réunion d'urgence avant d'informer la communauté des victimes, » a déclaré Mr Jallow, qui a toutefois attribué la démission de Demba Jawo à des raisons personnelles.

La Coalition Internationale pour les Sites de Conscience, la NED, l'UE, le gouvernement allemand et l'ATJLF figuraient parmi les partenaires traditionnels du Centre des Victimes. Toutefois, la confiance des donateurs s'est amenuisée au fil des ans en raison de la concurrence que se livrent les Organisations de Société Civile dirigées par les victimes avec le Centre des Victimes pour obtenir des fonds. Aujourd'hui, tous les donateurs sont partis et très peu d'entre eux ont tenu leurs promesses de financer les victimes des exactions brutales du régime de l'ancien président Jammeh...

