Angola: ADRA donne aux éleveurs des kits vétérinaires pour améliorer la santé animale

Lubango — Soixante-six éleveurs de six municipalités de la province de Huíla et une de Namibe ont reçu, grâce à l'Action de Développement Rural et Environnement (ADRA), des kits vétérinaires, pour améliorer la santé animale dans leurs communautés.

Il s'agit d'engraisseurs des municipalités de Humpata, Chibia, Gambos, Caluquembe Cacula (Huíla) et Bibala (Namibe).

L'attribution des kits a été précédée d'une action de formation qui s'inscrit dans le cadre du partenariat qu'ADRA mène avec le Service vétérinaire provincial.

La livraison des kits est le résultat de trois projets qu'ADRA met en oeuvre, à savoir Elavoco avec 20 unités, Ehole avec 23, PARMS avec 20 et Epongoloco, financé par l'ONG « Pão Para o Mundo », qui a mis à disposition 27 kits.

Se confiant mardi, à l'Angop, la coordinatrice du projet ADRA - Huila et Namibe, Anastácia Chilete, a souligné que le kit comprend des instruments de vaccination et des médicaments essentiels pour combattre les maladies les plus courantes dans la région.

Selon le responsable, ces derniers jours, les éleveurs ont participé à la campagne de vaccination du bétail lancée par le gouvernement provincial et dans les municipalités d'intervention d'ADRA, et les éleveurs ont utilisé les équipements dont ils bénéficiaient.

Il a souligné que les résultats sont déjà visibles, car les éleveurs impliqués sont des gens de ces communautés qui traitent désormais les principales maladies qui affectent le bétail, étant prêts à les identifier et à signaler aux autorités les maladies qui sont complexes.