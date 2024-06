Tunisie: Jeux paralympiques 2024 - Signature d'une convention de partenatriat entre l'Agence TAP et le CNPT en prévision de la participation tunisienne

TUNIS — Une convention de partenariat et de coopération a été signée, mardi, entre l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et le Comité national paralympique Tunisien (CNPT) à l'occasion de la participation de la Tunisie aux Jeux Paralympiques qui se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre.

L'accord a été signé par le Président directeur général de l'Agence TAP, Najeh Missaoui, et le président du CNPT, Mohamed Mezoughi, lors d'une cérémonie organisé au siège de la TAP.

A cette occasion, Najeh Missaoui a souligné l'attachement de la TAP, en tant que média public, à valoriser les efforts et les performances des athlètes paralympiques tunisiens qui se distinguent de plus en plus au niveau international, se disant convaincu que les Jeux de Paris seront une occasion pour ces champions de rééditer leurs exploits et de hisser haut le drapeau national.

Et le Président directeur général d'ajouter: "la convention signée avec le Comité national paralympique tunisien permettra à l'agence d'assurer une couverture quotidienne exhaustive, multi-formats et multi-supports de la participation tunisienne aux Jeux 2024, à travers des dépêches dans trois langues (arabe, français et anglais) accompagnés d'un lot de photos et de vidéos relatives à tous les aspects accompagnant cette participation (compétitions, activités parallèles, séjour, déplacements, entraînements et récupération des para-athlètes tunisiens).

%

"Cet accord est, également, une opportunité renouvelée pour la TAP de s'ouvrir sur son environnement extérieur à travers le sport, notamment, lorsqu'il s'agit d'une échéance aussi importante que les Jeux Paralympiques", a conclu Missaoui, souhaitant le succès aux représentants de la Tunisie dans cet événement sportif majeur.

Pour sa part, le président du CNPT, Mohamed Mezoughi a exprimé sa considération à l'Agence TAP pour ses efforts déployés en matière d'accompagnement des sports paralympiques à diverses occasions, ce qui a incité le Comité national paralympique à oeuvrer pour consolider cette coopération fructueuse en concluant cet accord.

Un accord qui, a-t-il dit, "permettra d'assurer une couverture de qualité de la participation tunisienne aux Jeux de Paris 2024 et de mettre la lumière sur les éventuels succès des para-athlètes tunisiens grâce à l'expérience, la compétence, la crédibilité et le professionnalisme de l'Agence dans la couverture de ce genre d'événements internationaux.

La délégation officielle tunisienne qui participera aux Jeux Paralympiques sera composée de 45 personnes dont environ 25 athlètes évoluant dans quatre disciplines (athlétisme, boccia, aviron et triathlon), ce qui dénote de l'important travail fait au sein du CNPT pour élargir la carte des sports paralympiques en Tunisie et cibler de nouvelles disciplines capables d'honorer le drapeau national et de garantir une plus large représentation aux Jeux Paralympiques.

Dans ce contexte, il a souligné que le CNPT a pris l'initiative, malgré les moyens limités, de miser sur la spécialité de la boccia pour les athlètes handicapés profonds et a pu gagner le pari en remportant le championnat d'Afrique et en décrochant un billet supplémentaire pour les Jeux Paralympiques.