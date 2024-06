Madagascar: China Railway 18th Bureau - 30 projets majeurs et 900 kms de routes en 20 ans

Construisons ensemble le pont de l'amitié et envisageons l'avenir main dans la main. Tel est le slogan de China Railway 18th Bureau qui a réalisé en 20 ans, une trentaine de projets dont 900 kms de routes

Solidarité

Partenaire du développement de Madagascar depuis son installation il y a 20 ans, l'entreprise chinoise de travaux publics China Railway 18th Bureau Group affiche sa solidarité envers le peuple malgache en cette célébration de l'indépendance. « Nous adressons nos meilleurs voeux à ce beau pays et à son peuple travailleur et sage », indique l'entreprise dans un communiqué.

En ajoutant qu'au cours des vingt dernières années, nous avons marché main dans la main avec Madagascar, témoignant ensemble des transformations glorieuses de cette terre. En effet, la China Railway 18th Bureau Group a toujours adhéré au concept d'ouverture, d'inclusion, de construction commune, et de partage. Et ce, en participant activement à la construction des infrastructures et au développement économique de Madagascar.

« En vingt ans, nous avons entrepris près de 30 projets majeurs, totalisant près de 900 kilomètres de routes, chaque brique et chaque tuile portant l'amitié profonde entre les peuples chinois et malgache. Ce ne sont pas seulement des routes, mais aussi des ponts d'amitié qui lient étroitement la Chine et Madagascar. En même temps que nous promouvons le développement économique, nous attachons également une grande importance aux échanges culturels et à l'intégration émotionnelle avec Madagascar ».

%

C'est ainsi qu'au cours des cinq dernières années l'entreprise chinoise a offert plus de 5 000 emplois aux jeunes locaux. Une centaine de jeunes techniciens locaux sont même devenus de fidèles partenaires de l'entreprise en mettant leurs compétences au service des projets d'infrastructures réalisées dans différentes régions du pays.

Amitié

Des employés qui ont toujours bénéficié des largesses de la compagnie durant les grands événements. « À chaque Noël, fête nationale et autres fêtes importantes, nous préparons des cadeaux avec soin pour nos employés afin qu'ils ressentent la chaleur de la maison.

Cette année, à l'occasion de la Journée internationale des enfants, nous avons même invité les enfants de nos employés à se réunir pour partager la joie de la fête. Ces attentions minutieuses renforcent non seulement la cohésion de l'équipe, mais permettent aussi à notre culture d'entreprise de s'enraciner et de s'épanouir dans ce pays étranger ».

Il est à noter qu'à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar, China Railway 18Th Group a organisé un marathon en collaboration avec l'Association d'amitié sino-malgache. Cet événement sportif grandiose a non seulement suscité l'enthousiasme des jeunes locaux pour le sport, mais a également approfondi la compréhension et l'amitié entre les peuples chinois et malgache.

Par ailleurs, l'entreprise chinoise participe activement aux oeuvres caritatives, en leur fournissant notamment du bitume, du carburant ainsi qu'un soutien financier pour les célébrations de la fête nationale. Elle n'est également pas en reste dans la promotion de la jeunesse en parrainant les Jeux des îles de l'océan Indien, et en établissant des relations de coopération à long terme avec les écoles et en apportant de l'aide aux régions sinistrées, mettant ainsi en pratique sa responsabilité sociale d'entreprise.

Soutien et confiance

Dans tous les cas, cette entreprise se félicite de la franche collaboration avec les autorités nationales. En regardant les vingt dernières années, chaque réalisation du China Railway 18th Bureau Group à Madagascar n'aurait pas été possible sans le soutien et la confiance profonds du gouvernement local et de la population.

« Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos amis qui nous ont apporté leur attention et leur soutien. Envisageant l'avenir, nous continuerons à adhérer aux valeurs d'« intégrité, innovation éternelle, qualité des produits et des personnes », en approfondissant davantage notre coopération dans divers domaines avec Madagascar. Nous croyons qu'avec les efforts conjoints des deux parties, l'amitié et la coopération sino-malgaches entreront dans un avenir encore plus brillant. Nous nous réjouissons d'écrire ensemble, avec Madagascar, des chapitres encore plus glorieux dans l'histoire à venir du China Railway 18th Bureau Group ».

Notons que le 31 mai dernier, China Railway 18th Bureau, a participé à la réunion d'échange et de coopération entre les jeunes de Chine et de Madagascar, ainsi que la rencontre internationale de la « Route de la soie de Liangma », organisées par le Centre international d'échange des jeunes de Chine, qui se sont tenues à Pékin.