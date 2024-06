Madagascar: Alliance Française - Hommage de Julien Rakotonaivo à Monique Raharinosy

Créé en 1893, le réseau mondial des Alliances Françaises promeut, à travers la diffusion de la langue française et le dialogue des cultures, une meilleure compréhension entre les peuples.

L'Alliance française d'Antananarivo (AFT) est actuellement la première Alliance du monde en nombre d'apprenants et de certifications. Sa présidente, Monique Raharinosy, vient de décéder le 21 juin dernier. Témoignage et réaction à chaud de Julien Rakotonaivo, ancien président de l'AFT et ami proche de la défunte.

« Une déferlante émotionnelle me submerge. Je peine à trouver les mots. D'ailleurs, quoi dire devant l'inadmissible qu'il faut admettre ? Il y a des silences qui sont plus éloquents que tous les discours... Je perds une soeur, une amie très proche, une confidente des bons et des mauvais jours. Une main qui m'a toujours aidé à aller de l'avant, qui s'est posée sur mon épaule pour m'encourager à poursuivre mon chemin, NOTRE chemin que nous avons parcouru ENSEMBLE tout au long de cette belle aventure Alliance Française chère à notre coeur et nourrie des valeurs fondamentales du fihavanana malagasy, apanage de notre culture. Que la terre te soit légère, très chère Monique ! Tu vas beaucoup nous manquer. Tiens ! Tu nous manques déjà! Tu nous manqueras toujours ! Nous ne t'oublierons jamais ! Adieu Monique ! A... Dieu ! »