Madagascar: Projet PIC - Signe de volonté politique pour développer le tourisme

Le projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance) dans sa phase 3 constitue un projet de transformation économique pour une croissance inclusive.

« Il s'agit notamment d'une initiative du gouvernement malgache appuyée par la Banque mondiale visant à mettre en œuvre le programme général de l'État et le Plan Emergence Madagascar (PEM). L'objectif du projet consiste à dynamiser les zones à fort potentiel de croissance en stimulant le secteur privé et en développant des secteurs économiques porteurs tels que l'agri-business, le tourisme et le digital. Dans le cadre de nos interventions, nous visons ainsi à augmenter les chiffres d'affaires des entreprises opérant dans ces trois secteurs porteurs au niveau des douze pôles qui sont répartis sur neuf régions ». Le Coordonnateur national du projet PIC, Rakotondrazaka Ladislas Adrien, l'a évoqué lors de sa rencontre avec la presse la semaine dernière.

60% du financement

Parlant du tourisme en particulier, « Le projet PIC constitue un véritable signe de la concrétisation de la volonté politique de l'État pour développer ce secteur. En effet, toutes les interventions menées par le projet sont une preuve de la détermination du pouvoir public à appuyer le développement du tourisme », a-t-il enchaîné.

À titre d'illustration, le projet contribue à la réalisation de chaque édition du salon International Tourism Fair of Madagascar (ITM), en tant que partenaire stratégique et financier. « Pour la 10e édition de l'ITM combinée avec la 1ère édition du salon International Handicraft Fair of Madagascar (IHM), qui s'est tenue la semaine dernière au CCI Ivato, le soutien du PIC représente près de 60% du financement de l'organisation de cet événement de grande envergure qui a eu un grand succès », d'après toujours ses explications.

%

Autonomie financière

En outre, le projet PIC contribue à la promotion de la destination de ses régions d'intervention et partant de la destination Madagascar depuis sa mise en place en 2005, et ce, via l'appui à l'Office National du Tourisme de Madagascar et aux Offices Régionaux du Tourisme à la réalisation de ce salon ITM et aux participations aux salons internationaux.

On peut citer, entre autres, les salons ITB à Berlin, TOP RESA à Paris et WTM à Londres. « Nous accompagnons également le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans le renforcement de la gouvernance institutionnelle tant au niveau national qu'international. Les directions régionales de ce département ministériel sont en même temps appuyées dans la formalisation des établissements tandis que dix Offices Régionaux du Tourisme sont accompagnés pour avoir une autonomie financière via le renforcement du contrôle des vignettes touristiques », tient à préciser Ladislas Adrien Rakotondrazaka.

Réhabilitation des infrastructures

Ensuite, « la mise en place du programme Miatrika a permis de former plus de 7 000 travailleurs dans le tourisme et 2 000 guides pour se professionnaliser », a-t-il déclaré. Ce n'est pas tout ! Le projet PIC poursuit la diversification des produits touristiques après la valorisation et la viabilisation des sites comme Tsingy Rouge de Diégo et Pirates Island de Sainte-Marie.

Le projet a également contribué à la réhabilitation de la première église catholique à Madagascar située à Sainte-Marie ainsi qu'à l'inscription de ce bâtiment historique dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet intervient en même temps dans la réhabilitation des infrastructures routières telles que la voirie urbaine de Nosy-Be, les routes menant au Parc de Montagne d'Ambre et les pistes d'accès à Manambato et Ambila Lemaitso.

Ce qui permettra de faciliter l'accès aux sites touristiques. La réhabilitation de la gare fluviale de Manangareza à Toamasina ainsi que la poursuite de l'adduction en eau potable des pôles touristiques, ne sont pas en reste. « Après la diversification des produits et la viabilisation des sites, nous mettons en place un système de gestion et un cadre de gouvernance de ces sites pour leur pérennisation tout en contribuant à leur promotion au niveau international », a-t-il évoqué.

Par ailleurs, des produits de niche phares tels que le kitesurf, la croisière et l'artisanat sont développés. Il tient également à souligner que le projet a une approche intégrée en matière d'appui au secteur du tourisme qui a un aspect transversal.

À titre d'illustration, « le PIC intervient dans l'amélioration de la connectivité terrestre, maritime et aérienne ainsi que dans l'amélioration de l'environnement des affaires via l'appui à l'EDBM afin d'attirer des investisseurs dans le secteur », a-t-il ajouté. Madagascar National Parks est aussi accompagné dans l'amélioration des offres touristiques, sans oublier l'appui aux jeunes entrepreneurs touristiques à travers le programme Miary Tourisme.