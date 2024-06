Ethiopie: Les villes d'Hawassa et de Jimma accueilleront des expositions de café.

Addis Abeba — Les villes d'Hawassa et de Jimma finalisent les préparatifs pour accueillir une exposition nationale du café pour favoriser les relations entre les exportateurs et les fournisseurs de café.

L'autorité éthiopienne de Café et de thé a organisé les expositions, qui auront lieu à Hawassa les 28 et 29 juin et à Jimma les 3 et 4 juillet.

Des tables rondes visant à échanger des points de vue sur la production et la qualité du café éthiopien seront également organisées dans le cadre des expositions.

Le directeur général de l'autorité, Adugna Debela, a dévoilé aujourd'hui lors d'une conférence de presse que les expositions visent à renforcer davantage les avantages économiques que l'Éthiopie tire du café en augmentant la productivité et en garantissant la qualité des produits.

Les expositions devraient attirer plus de 300 fournisseurs de café et plus de 100 exportateurs de café, a souligné Adugna.

Il a affirmé que de telles expositions contribuent à assurer la durabilité des revenus tirés du café, en plus de leur contribution à la promotion des variétés et des qualités des produits du café éthiopiens.