La Commission de l'Union Africaine (CUA) vous informe de l'arrivée le 22 juin 2024, de sa Mission d'Observation Electorale (MOEUA) chargée d'observer le premier tour de l'élection présidentielle du 29 juin 2024 en République Islamique de Mauritanie.

Sur décision du Président de la CUA, Son Excellence Monsieur Moussa (SEM.) FAKI MAHAMAT et sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et la Sécurité (CAPPS) de l'Union Africaine (UA) SEM. l'Ambassadeur Bankole ADEOYE, la MOEUA est conduite par SEM. Domitien NDAYIZEYE, ancien Président de la République du Burundi et Membre du Panel des Sage de l'UA.

La MOEUA comprend 27 observateurs de court terme (OCT) dont : les Ambassadeurs auprès de l'Union Africaine à Addis Abeba (COREP), les députés du parlement panafricain (PAP), les membres des organes de gestion des élections (OGE), des organisations de la société civile (OSC) et d'universitaires électoraux africains. Ils sont originaires de 16 États suivants : Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, Congo, Djibouti, Éthiopie, Guinée Équatoriale, Madagascar, Nigeria, République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Tchad, Tunisie et Zimbabwe.

Conformément à son mandat et fidèle aux standards et instruments internationaux, continentaux, régionaux et au cadre légal national régissant les élections démocratiques, la MOEUA fera une observation électorale indépendante, objective, impartiale et crédible assortie de recommandations pertinentes. Elle rencontrera les acteurs du processus électoral, les autres Missions internationales et les Partenaires. Elle fera sa Déclaration préliminaire après le scrutin, suivie d'un Rapport final plus détaillé.

La MOEUA est établie à l'Hôtel MauriCenter de Nouakchott. Son secrétariat est joignable au numéro suivant : +222 38681548.

Pour toute autre information sur la MOEUA et ses activités, veuillez contacter

