Maroc: Light in action - L'ONMT compte lancer plusieurs chantiers structurants durant le second semestre 2024

Rabat — L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) lancera plusieurs actions et chantiers structurants durant le second semestre 2024 dans le cadre du plan Light in action.

"L'ONMT innovera également en matière de contenu adapté sur les principaux réseaux sociaux, tout en multipliant les collaborations, le co-branding et le marketing d'influence", indique un communiqué de l'Office à l'occasion de la tenue de son conseil d'administration, mardi à Rabat, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Un accent particulier sera aussi porté sur l'aérien et la distribution avec pour objectif de sécuriser 4,3 millions de sièges pour la saison hiver 2024-25, soit une progression annuelle de 15%, fait savoir le communiqué.

Le deuxième semestre de 2024 sera également marqué par un renforcement de l'agressivité commerciale dans les marchés classiques, le lancement du nouveau concept de stand, tout en poursuivant la transformation interne de l'Office pour être en ligne avec les nouvelles ambitions touristiques du Royaume, précise la même source.

Le Conseil d'Administration est revenu sur les performances exceptionnelles de la destination Maroc en 2023, année de relance, ainsi que sur les records enregistrés à fin mai 2024 et les principaux chantiers à mener cette année.

Ces réalisations confirment le dynamisme du secteur, fruit des efforts déployés par l'ONMT notamment sur les volets de l'aérien, de la distribution, de la promotion à l'international et du digital.

Ainsi, malgré une année 2023 marquée par le séisme d'Al Haouz et un contexte international particulier, la destination Maroc a surperformé et a dépassé ses principaux concurrents en enregistrant des arrivées, des nuitées et des recettes en forte progression de, respectivement, 34%, 35% et 12%.

L'année 2023 a, en outre connu le lancement du plan d'action offensif "Light in Action" qui se veut un plan ambitieux, en parfaite harmonie avec la nouvelle feuille de route du tourisme, rappelle le communiqué, notant que quatre leviers d'actions ont été définis à savoir le marketing, le all in digital, le doublement de l'aérien et la conquête des marchés.

Après la présentation du bilan de l'année 2023, un état des lieux des performances du secteur durant le premier semestre de 2024 a été exposé aux administrateurs de l'Office.

A fin mai 2024, près de 6 millions de touristes ont visité le Maroc, en augmentation de 15% par rapport à la même période de l'année dernière et en hausse de 38% par rapport à 2019, année de référence.

Même constat pour les nuitées qui ont atteint 10,44 millions à fin mai, en progression de 8% par rapport à 2023. Les recettes voyages ont, pour leur part, atteint 31,87 milliards de dirhams les quatre premiers mois de l'année en cours, soit le même niveau enregistré en 2023 et en progression importante de 39% par rapport à fin avril 2019.

2024 démarre sous les meilleurs auspices

Durant les six premiers mois de 2024, les équipes de l'ONMT ont été sur tous les fronts. L'Office a multiplié les partenariats avec les médias nationaux et internationaux pour générer du contenu promotionnel en plus de la production et la diffusion de contenus vidéos "Visit Morocco Originals" sur les plateformes digitales de l'ONMT ainsi que l'activation de campagnes d'influence auprès des principaux marchés.

En termes de partenariats commerciaux dans l'aérien, l'ONMT a fait mieux qu'en 2023 à travers une évolution de la capacité contractuelle de 40% durant le premier semestre, sans oublier le lancement de nouvelles routes aériennes dans le but de mieux connecter la destination Maroc à tous les marchés émetteurs.

Concernant la participation aux principaux salons touristiques, l'ONMT a brillé lors des plus grands rendez-vous mondiaux du secteur grâce à un stand novateur et inédit mettant à l'honneur les régions avec des espaces dédiés. Ce qui a valu à l'ONMT le prix du meilleur stand au Fitur 2024 à Madrid et au Salon des Vacances à Bruxelles.

Bilan exceptionnel de M. Adel El Fakir

A l'issue de la présentation, le procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 décembre 2023, les comptes au titre de l'exercice 2023, ainsi que le projet de résolutions ont été approuvés par l'ensemble des administrateurs, de même que son plan d'action pour le deuxième semestre 2024 et les projets structurants pour l'Office et la destination Maroc.

Le Conseil d'Administration a, par ailleurs, remercié vivement M. Adel El Fakir pour le travail accompli ces 6 dernières années à la tête de l'ONMT, tout en louant son bilan positif et la réussite des différents chantiers lancés sous son mandat, notamment la transformation interne de l'Office, le renforcement de la visibilité de la destination Maroc à l'international, la multiplication des partenariats stratégiques avec les grands Players mondiaux de l'industrie touristique, particulièrement sur le volet de l'aérien, sans oublier le succès des campagnes de promotion et de communication "Maroc, Terre de lumière".

Le Conseil d'Administration de l'ONMT souhaite à M. Adel El Fakir plein succès dans ses nouvelles fonctions en tant que Directeur Général de l'Office National des Aéroports (ONDA), et ses missions pour la transformation de l'ONDA, la gestion des chantiers stratégiques de l'Office ainsi que la mise à niveau des aéroports du Royaume.