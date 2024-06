Maroc: Hajj - Ces petits souvenirs qui immortalisent le grand voyage spirituel !

Mecque — Après avoir accompli les rites du pèlerinage et alors qu'ils préparent leur retour dans leurs pays, des centaines de milliers de pèlerins tiennent à acheter des cadeaux pour leurs proches et amis.

Ces petits souvenirs, bien que symboliques, immortalisent le plus grand voyage spirituel et religieux qu'un musulman puisse entreprendre dans sa vie.

Une variété de choix s'offre aux pèlerins, allant des reliques lumineuses de la Kaaba et de la Mosquée du Prophète (Masjid al-Nabawi) aux parfums authentiques au design élégant, en passant par les chapelets, tapis de prière, porte-clés, dattes, encens, tissus, vêtements traditionnels et bien d'autres articles et produits. Les boutiques des marchés de la Mecque, de Médine et de Jeddah connaissent une grande affluence de pèlerins qui réservent un budget à cet effet.

Les idées de cadeaux varient pour répondre à tous les goûts et budgets. Le marché des souvenirs acquis lors de la saison du pèlerinage et de la Omra représente 30 milliards de riyals saoudiens, soit l'équivalent de 8 milliards de dollars, selon le Forum du voyage et de l'investissement touristique saoudien. Dans l'un des magasins de tissus au marché Al-Balad à Jeddah, hajja Amina choisit des morceaux qu'elle compte offrir à ses belles-filles, tandis que son époux négocie avec le vendeur le prix d'un coupon avec lequel il souhaite confectionner une djellaba à leur retour au Maroc.

"J'ai également acheté des chapelets, de l'encens, des tapis de prière et divers parfums pour mes voisines", confie cette sexagénaire marocaine à la MAP, se réjouissant de leur ramener "de la bénédiction" des Lieux Saints. Haj Abdelaziz, un autre pèlerin tunisien âgé de 52 ans, a, lui, acheté une Abaya pour son épouse, finement choisie parmi tant d'autres lors d'un échange de photos par téléphone.

Il a également acquis des chemises pour lui et ses deux fils, ainsi que de l'encens et des chapelets pour ses proches. D'après lui, bien que ces cadeaux soient symboliques, ils représentent un souvenir singulier marquant la visite des lieux saints et l'accomplissement des rites du pèlerinage. D'ailleurs, l'habit d'ihram avec lequel il a effectué le pèlerinage est l'héritage de son beau-père, qui le conserve depuis 34 ans.

"C'est une pièce de grande valeur symbolique marquant un précieux souvenir", dit-il. A l'instar du marché Al-Balad de Jeddah, les magasins de Médine connaissent, à leur tour, une grande affluence de pèlerins venus des quatre coins du globe. Ils tiennent tout particulièrement à acheter les différentes variétés de dattes pour lesquelles Médine est célèbre.

En route vers l'aéroport de Jeddah après leur visite à Rawda charifa, Nabila, une jeune pèlerine indonésienne, et ses compagnons de voyage se sont arrêtés dans une ferme aux alentours de Médine pour acheter des dattes Ajwa. "On m'a dit que les dattes Ajwa sont bénies et notre Prophète (Prière et Salut sur Lui) a recommandé de les consommer", a déclaré Hajja Nabila qui s'est offertes deux boîtes.

"Il n'y a pas de meilleure façon de partager la bénédiction que nous avons reçue lors du pèlerinage avec nos proches à notre retour que de leur offrir une gorgée d'eau de Zamzam et quelques dattes Ajwa", dira-t-elle. Le grand voyage du pèlerinage semble incomplet pour de nombreux pèlerins sans l'achat de ces souvenirs qui, bien qu'ils soient symboliques, immortalisent une expérience spirituelle que chaque musulman souhaite vivre au moins une fois dans sa vie.