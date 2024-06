Madagascar: Hanitra Razakaboana - « Des sanctions pour les fonctionnaires indisciplinés »

Une large campagne de sensibilisation est organisée actuellement par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP) afin de renforcer le respect de l'éthique et de la déontologie dans la fonction publique. Des sanctions seront infligées aux récalcitrants dès l'année prochaine, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la radiation de la fonction publique.

La restructuration de l'administration publique est sur les rails. Lorsqu'il est question de discipline au sein de la fonction publique, ce sont surtout des expressions péjoratives et négatives qui reviennent sans cesse. La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP), Hanitra Fitiavana Razakaboana, n'a pas nié l'existence de certains écarts tout en soulignant que son ministère ne ménage pas les efforts pour redorer son blason. Elle a d'ailleurs profité de sa rencontre avec les journalistes, qui s'est tenue hier à son bureau, pour faire savoir que les employés de la fonction publique peuvent être démis de leurs fonctions et que ce serait une erreur de penser autrement.

Un des points les plus importants de la restructuration de l'administration publique consistant au recensement des agents et de leurs compétences, cela n'exclut cependant pas l'importance du respect de la discipline. C'est dans cette optique que le MTEFoP organise une sensibilisation à grande échelle, relative au code d'éthique et de déontologie afin de s'assurer que tous les fonctionnaires prennent connaissance de leurs droits et obligations avant de procéder à la pénalisation des ces derniers en cas d'écarts par rapport au dit code.

%

« Parmi les motifs de sanction, il y a l'insubordination, la corruption, le non-respect des horaires de travail, l'abandon de poste, le détournement de deniers publics [...] Parmi les obligations des employés de la fonction publique figure aussi le respect des utilisateurs sollicitant les services publics », a-t-elle souligné.5 000.

C'est actuellement le nombre de fonctionnaires qui ont déjà pu bénéficier des sensibilisations relatives au code d'éthique et de déontologie. Toutes les personnes ayant été recrutées au sein de la fonction publique sont supposées connaître ce code, mais cela n'empêche pas le ministère de procéder à un rappel au cours de cette année. « Il y a le dicton qui stipule que nul n'est censé ignorer la loi. Après la campagne de sensibilisation, nous pourrons procéder à la pénalisation au cours de l'année prochaine. Lorsqu'il a été vérifié qu'un fonctionnaire a commis une faute, celui-ci est présenté au conseil de discipline ou Codis avant qu'on lui inflige une sanction qui peut aller jusqu'à son licenciement », poursuit-elle.

Il est à rappeler que le plan de restructuration devrait aboutir à la gestion rationnelle et efficiente des ressources humaines de l'État.