Afrique: Rugby à VII - Africa Men's Cup : Les Makis affûtent leurs armes

La Coupe d'Afrique de rugby à VII ou Africa Men's Cup se déroulera à partir de ce week-end, notamment les 29 et 30 juin ainsi que les 6 et 7 juillet, au Stade de Labourdonnais de l'île Maurice.

Après leur victoire spectaculaire aux derniers Jeux des îles à Madagascar, les Makis hommes cherchent à réitérer l'exploit à Maurice lors de l'Africa Men's Cup, qui commence ce week-end. Classés sixièmes lors de leur dernière participation, les protégés de Mboazafy Rakotoarivelo, alias Razily, visent une place dans le Top 2 pour décrocher une qualification aux Sevens Challenger Series de 2025. Le Malagasy Rugby a dévoilé la liste des 12 joueurs qui représenteront l'équipe nationale des Makis à VII.

Les joueurs sélectionnés, issus d'un long processus de regroupement, évoluent tous en Élite fédérale, qui regroupe les 12 meilleurs clubs du pays. Le FTM, tenant du titre, a deux joueurs dans cette équipe nationale : Jean Yves et Hery Nantenaina. Le COSFA est représenté par trois joueurs : Hery Zhino, Andoniaina Safidy et Yvon. Les équipes du SCB, 3FAI, TFA et du CRAI complètent la liste des sélectionnés.

Les Makis sont placés dans la poule A et devront affronter le Kenya, favori du tournoi, ainsi que les équipes de Maurice et du Niger. « Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour remporter la coupe cette année. Nous avons eu le temps nécessaire pour nous préparer et améliorer notre jeu en vue du tournoi à Maurice. Notre objectif est clair : effacer la déception du dernier tournoi de qualification olympique au Zimbabwe », a déclaré le coach Mboazafy Rakotoarivelo, dit Razily.

Le regroupement de l'équipe a débuté en février lors des Jeux africains. Bien que les Makis n'aient pas pu se rendre à Accra, ils ont redoublé d'efforts en vue de ce rendez-vous. La délégation malgache, dirigée par le manager Bien Aimé Solofoson, quittera le pays après la fête de l'indépendance. Douze pays participeront à la compétition à Maurice, répartis en trois poules. La poule B comprend l'Ouganda, le Burkina Faso, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, tandis que la poule C est composée du Zimbabwe, de la Zambie, de la Namibie et de l'Algérie.

Liste des 12 Makis masculins :

- Rakotomalala Mickael (SCB)

- Rakotomalala lucas (3FAI)

- Rakotovao Tolojanahary (3FAI)

- Hery Zhino (COSFA)

- Ranaivoson Andry Alex (TFA)

- Ranaivoarison Mamy (CRAI)

- Randriamalala Jean Yves (FTM)

- Randrianalisoa Rado (TFA)

- Raoelinirina Jean Marc (TFA).

- Rafararano Andoniaina Safidy (COSFA)

- Rakotomanalina Hery Nantenaina (FTM)

- Randriamialisoa Yvon (COSFA)