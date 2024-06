Madagascar: Industrie locale - Une nouvelle cimenterie en construction à Toamasina

La nouvelle cimenterie SCM (Société Ciment Madagascar) produira 500 000 tonnes de ciment par an, destinées au marché local. La cérémonie de pose de la première pierre de cette usine à Toamasina s'est déroulée le week-end dernier.

Une nouvelle ère pour l'industrie locale à Toamasina. La SCM a marqué une étape importante dans le développement industriel avec le lancement de sa construction. Ce projet ambitieux, qui verra le jour dans la région Atsinanana, prévoit la production annuelle de 500 000 tonnes de ciment, destinées au marché local. La mise en place de cette industrie, en plus de répondre aux besoins croissants en matériaux de construction dans le pays, aura des retombées économiques significatives pour la région.

Selon ses promoteurs, la SCM créera environ 1 000 emplois, directs et indirects, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi aux habitants de la région et contribuant à réduire le chômage local. Les autorités présentes à la cérémonie ont souligné l'importance du projet pour l'économie locale. « Le développement industriel est l'un des piliers fondamentaux pour le développement de Madagascar », ont déclaré les représentants de la société.

En effet, la construction de l'usine de ciment à Toamasina est vue comme une étape cruciale pour renforcer l'infrastructure industrielle du pays et stimuler la croissance économique.

Retombées.

La SCM s'inscrit dans une vision plus large de modernisation et de diversification de l'économie malgache. En augmentant la production locale de ciment, la SCM contribuera non seulement à la réduction des importations, mais aussi à la stabilisation des prix des matériaux de construction, rendant ainsi les projets de construction plus accessibles et soutenant le développement des infrastructures à travers le pays.

La région d'Atsinanana, avec Toamasina comme épicentre, est particulièrement privilégiée par ce projet. La ville, qui est déjà un hub économique important grâce à son port, bénéficiera d'un nouvel élan industriel. Les infrastructures existantes seront renforcées et de nouvelles seront développées pour soutenir cette initiative, créant ainsi un environnement propice à l'industrialisation et à l'investissement. Les dirigeants de SCM et les autorités locales ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration pour assurer le succès de ce projet.

Des mesures seront mises en place pour garantir que les normes environnementales soient respectées et que les impacts sociaux soient positifs pour la communauté locale. Ce projet industriel, tout en étant un moteur de croissance économique, reflète également l'engagement de Madagascar à atteindre une autosuffisance dans des secteurs clés de l'économie.

La SCM, par sa capacité de production et son impact socio-économique, est appelée à devenir un acteur majeur dans le paysage industriel malgache.