Maroc: SM le Roi félicite l'Émir du Qatar à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'Émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à l'Émir du Qatar, implorant le Tout-Puissant de renouveler cet heureux événement dans davantage de santé et de bonheur pour Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, et dans davantage de progrès et de prospérité pour le peuple qatari, sous sa sage conduite.

Le Souverain saisit cette heureuse occasion pour faire part à l'Émir du Qatar de Sa haute appréciation des liens de fraternité et d'amitié unissant les deux Chefs d'État, ainsi que des solides relations de coopération et de solidarité liant le Maroc et le Qatar, soulignant Sa ferme volonté de continuer d'oeuvrer, de concert avec Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, afin de les développer.