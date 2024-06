Sénégal: Réalisation d'infrastructures de transport d'électricité du MMC au pays - L'état d'avancement des travaux jugé satisfaisant

L'exécution des travaux pour la réalisation des infrastructures de transport d'électricité dans le cadre du programme MCA Sénégal 2 est jugée satisfaisante.

Le constat a été fait hier, lundi 24 juin, par le gouvernement du Sénégal et son partenaire américain, le Millenium challenge corporation (MCC), au terme d'une visite effectuée sur les sites abritant le projet à Dakar.

MCA-Sénégal II et son partenaire, la Millenium Challenge Corporation, ont procédé hier, lundi 24 juin à la visite des travaux de réalisation d'infrastructures de transport d'électricité (câbles sous-marins et souterrains, postes électriques, etc.) à Dakar. Ces investissements à hauteur de 220 milliards de F CFA environ (403 millions de USD) entrent dans le cadre du Senegal Power Compact ou Programme d'Electricité.

Ils renforceront et augmenteront la fiabilité du réseau de transport haute tension du Sénégal à Dakar et ses environs et amélioreront la fourniture du service d'électricité à travers le pays. A l'issue de cette visite, les autorités sont satisfaites de l'état d'exécution du projet. « On est là aujourd'hui pour voir l'avancement des travaux qui ont commencé, il y a 6 mois. Ces travaux vont moderniser et renforcer le réseau de transport électrique.

Pour nous le gouvernement américain, à travers le MCC, c'est un investissement pour le futur du Sénégal. On trouve que les travaux sont très avancés et nous sommes très satisfaits. Ils sont à jour avec leur plan. Ils sont aussi en conformité avec toutes les normes sociales du Sfi », se réjouit la directrice résidente du Millenium Challenge Corporation Molly Glenn.

%

Pour sa part, le directeur général de Mca Sénégal 2 Oumar Diop a relevé que l'état d'avancement global des travaux est différent d'un site à l'autre tout en indiquant que les entreprises sont toutes dans les délais du projet. « C'est comme ça que cela a été planifié au départ. Parce que ce sont des entreprises qui sont différentes et des travaux différents. Ce qui est important, c'est qu'on a mis en place un plan d'interfaçage.

Donc avant de mettre sous énergie le réseau, on va s'assurer que les câbles sous-marins et souterrains sont posés et que l'ensemble des postes transformateurs blindés et aériens sont posés », rassure-t-il. Par rapport à la planification globale du projet, il a fait savoir que chaque site est dans les délais. « On espère qu'avant les délais de fin du compact qui est prévu en septembre 2026, l'ensemble des travaux seront terminés et que le réseau également sera mis sous tension », a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, M Diop a annoncé qu'en 2024, le programme transport d'électricité a impacté plus de 5 millions de Sénégalais.

Cheikh Niane, secrétaire général du ministère de l'Energie, du pétrole et des mines trouve que ce projet permettra de réduire les pertes et que par conséquent, il impactera forcément sur le prix de l'électricité. Au-delà de ce projet transport, il informe que le gouvernement entend mettre en oeuvre la stratégie gaz to Powers pour utiliser le gaz local qui proviendra de nos champs gaziers afin de permettre de réduire drastiquement les coûts de production. « Combiné à ce projet, et à la réduction des pertes, nous espérons que nous aurons un impact positif sur les prix de l'électricité dans les prochains mois », promet-il.