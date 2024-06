Ile Maurice: Judo - Morand s'offre l'argent et son éventuel ticket pour Paris

Priscilla Morand et Rémi Feuillet, en lice dans l'Open panaméricain de Lima le weekend dernier, se sont tous deux offert la médaille d'argent dans leurs catégories respectives.

Un résultat plus favorable à la première nommée puisqu'il lui permet de conserver son avance sur Feuillet dans la course à la qualification olympique, laquelle s'est, d'ailleurs, achevée dimanche. La confirmation de la qualification de Priscilla Morand, via le quota continental, est sujette à la finalisation du classement olympique de la Fédération internationale de judo (FIJ). Celui-ci devrait, en principe, être officialisé dans les prochaines heures.

Comme nous l'écrivions dans notre édition de vendredi dernier, il fallait à Morand comme à Feuillet prendre, au moins, la deuxième place de leur tournoi pour marquer des points. Puisque, selon le système d'attribution de points de la FIJ pour la qualification olympique, une performance est prise en considération - pour chaque année respective de la période de qualification qui s'étale sur deux ans -, uniquement quand elle est supérieure à une prestation précédente.

Pour les deux combattants engagés dans la quête d'un billet pour Paris, leur moins bonne performance, avant d'entamer le tournoi de Lima, était une 3e place. Celle-ci est donc enlevée de leur compteur et remplacée par la 2e place acquise à Lima.

%

Une 2e place obtenue dans un Open rapporte 70 points. Mais, au final, seuls 20 points supplémentaires sont ajoutés au total de Morand et Feuillet. Car, comme expliqué plus haut, la 3e place - à 50 points - est retirée. Avant Lima, 4 points séparaient Morand (1 248 points) de Feuillet (1 244 points) au classement olympique. Avec 20 points additionnels, le total de Morand sera de 1 268 et celui de Feuillet, 1 264. Morand conservera donc son avance. Et c'est à elle que devrait aller le ticket pour Paris.

Priscilla Morand s'est inclinée, vendredi soir, dans la finale de l'Open panaméricain de Lima face à la Vietnamienne Thi Tinh Hoang. Auparavant, elle a disposé, en demi-finale, d'Anne Suzuki des Etats-Unis. En poule également, elle a livré un unique combat, vainquant une autre Américaine, Kaycie Tanimoto.

Quant à Rémi Feuillet, il est entré en action directement en demi-finales, prenant la mesure du Colombien Daniel Paz Albarracin. En finale, il n'a malheureusement pas pu faire la différence face à l'Argentin Mariano Coto Persier, celui-là même que Feuillet avait pourtant battu dans les demi-finales respectives de l'Open de Marrakech et de l'Open d'Abidjan au début du mois.