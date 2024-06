Afrique du Nord: Beach volley - Marocains et Égyptiennes qualifiés pour Paris

La Coupe Continentale de beach volley qualificative pour les Jeux Olympiques de 2024 a pris fin dimanche 23 juin sur la plage de Martil, à Tétouan au Maroc.

Les deux tickets en jeu pour Paris sont revenus à la sélection marocaine en masculin et à l'équipe d'Égypte en féminin.

Ce tournoi aura été d'un très bon niveau, démontrant du même coup que le niveau du beach volley est en constante progression en Afrique. La finale masculine a vu la victoire des Marocains Mohamed Albicha et Zouheir Elgraoui aux dépens des Mozambicains en deux sets, 21-18 et 21-12. L'équipe nationale marocaine représentera le continent aux JO pour la deuxième fois d'affilée.

Chez les dames, les Égyptiennes Doaa Elghobashy et Abdelhady Marwa se sont imposées en finale après haute lutte face à la paire Esther Mbah et Pamela Bawa du Nigeria, 15-21, 21-16, 15-8.

De leur coté, les deux sélections mauriciennes n'ont pas été en mesure de réaliser leur rêve d'être présentes du 27 juillet au 10 août au Champ-de-Mars au pied de la Tour Eiffel. Après être sorties deuxième de sa poule avec un succès et une défaite, la paire féminine composée de Liza Bonne et Valentine Paul a disputé le Round 12. Elle a ensuite battu le Bénin, 21-12 et 21-16, pour obtenir sa qualification pour les quarts de finale. Mais là, elles sont tombées sur les Égyptiennes, futures lauréates du tournoi, qui l'ont emporté en deux manches, 21-11 et 21-16. Bonne et Paul ont alors joué les matches de classement.

Les Mauriciennes ont d'abord battu le Kenya, 21-16 et 21-19, avant de s'incliner devant les Rwandaises, 16-21, 16-21, pour prendre la sixième place.

Pour les garçons, les choses ont été bien plus compliquées. Les débuts ont, pourtant, été très bons dans la poule D face au Kenya (21-18, 21-17) mais ensuite, Gilbert Alfred et David Carcasse ont essuyé trois revers consécutifs contre le Botswana (9-21, 8-21), face au Togo (21-18, 19-21, 11-15) et devant le Cameroun (23-25, 21-23). De plus, Alfred s'est blessé face aux Togolais et les Mauriciens ont déclaré forfait pour la suite de la compétition. A l'arrivée, c'est à une très décevante 16e place - sur 17 équipes - que terminent les Mauriciens.