Ile Maurice: La JLSC tranche pour la retraite de Roshan Santokhee dans l'intérêt public

La Judicial and Legal Services Commission (JLSC) a finalement pris une décision dans l'affaire de l'assistant Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Roshan Santokhee, suivant sa présence sur des estrades politiques et sa participation à la distribution de repas aux côtés des députés de la circonscription n°6, Grand-Baie-Poudre-d'Or.

La JLSC a décidé que Roshan Santokhee devrait prendre sa retraite dans l'intérêt public, signifiant qu'il doit définitivement quitter son poste dans la fonction publique.

Roshan Santokhee avait été suspendu de ses fonctions après que le DPP, Me Rashid Ahmine, a référé son cas à la JLSC pour des actions appropriées. Pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur les modalités de cette retraite anticipée. Alors que l'on s'attendait à une sanction, Roshan Santokhee a bénéficié d'une retraite anticipée in the public interest.

On ne comprend pas clairement comment le fait qu'il quitte son poste, avec probablement des avantages liés à la retraite, pourrait être une décision dans l'intérêt public. Pour l'instant, peu de détails sont disponibles sur la manière dont ce départ sera effectué. Le fait que son nom soit mentionné comme un candidat potentiel du Mouvement socialiste militant au n°6 ajoute une dimension politique à cette affaire.

Si Roshan Santokhee avait réellement l'intention de se présenter comme candidat, il aurait dû démissionner de son poste. Cependant, une retraite représente une tout autre implication pour sa carrière professionnelle. Pour rappel, l'assistant DPP Roshan Santokhee avait été invité le 23 mai à fournir une explication écrite à Me Rashid Ahmine sur sa participation à des événements politiques. Après avoir reçu la réponse de Roshan Santokhee, le DPP avait référé l'affaire à la JLSC.

Entre-temps, Me Santokhee avait été suspendu en attendant que la commission se penche sur son cas. Il est important de noter que la JLSC est le seul organisme habilité à prendre des mesures disciplinaires contre les employés de justice en cas de violation du code d'éthique.