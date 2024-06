Ile Maurice: Bernard Maigrot suspendu à la décision du jury

L'audition des témoins dans le cadre du procès intenté à l'homme d'affaires Bernard Maigrot a pris fin, hier le lundi 24 juin, aux assises, présidées par le juge Luchmyparsad Aujayeb.

Trois témoins ont été entendus. Il s'agit du Dr Pravin Kumar Nundoo, surintendant de l'hôpital SSRN, le Principal Court Officer, Prithviraj Choytun, et le manager du tribunal de Mapou, Samraj Gondarry. Isabelle Maigrot, épouse de l'accusé, n'a pas déposé lors de l'audience d'hier. La séance d'aujourd'hui sera marquée par la plaidoirie de l'accusation, Me Darshan Gayan, Senior Asssistant DPP, le réquisitoire de Me Gavin Glover, Senior Counsel, et le résumé du juge Aujayeb.

Si les discours des personnes susmentionnées ne sont pas longs, il se pourrait que le verdict tombe aujourd'hui ou demain.

Appelé à la barre des témoins, Samraj Gondarry a donné lecture de deux dépositions faites par Isabelle Maigrot en 2001, dans lesquelles elle a révélé l'emploi du temps de sa famille dans la soirée du 9 mars au matin du 10 mars 2001. L'épouse de l'accusé a soutenu que Bernard Maigrot dormait à ses côtés cette nuit-là et qu'il s'est réveillé à 7 heures du matin. Elle a raconté, dans sa déposition, que la veille, le 9 mars, sa famille, qui comprend son époux et leurs deux enfants, s'est rendue au restaurant Paparazzi à Grand-Baie pour dîner. Ils sont arrivés au à 20 h15. Thierry Lagesse et Martine Desmarais, entre autres, les y attendaient. Ils ont consommé du vin alors que Bernard Maigrot n'a pas bu d'alcool.

Ils ont quitté le restaurant vers les 22 heures pour se rendre chez les Desmarais à Pereybère. Thierry Lagesse et ses trois filles ne les ont pas accompagnés. Isabelle Maigrot a affirmé qu'ils sont rentrés à la maison vers 23 h 45. Elle a confirmé que son époux a été se coucher. Le lendemain matin, elle a aperçu quatre hommes en civil devant son portail. «Ils étaient armés de matraques. Ils ont dit qu'ils sont venus chercher Bernard Maigrot, Ils ont attaqué violemment mon mari et ils l'ont poussé dans le jardin», a-t-elle indiqué dans sa déposition. «Bernard Maigrot n'était pas au poste de police de Grand-Baie et moi, je me suis rendue au Central CID à Port-Louis.»

Le Dr Nundoo a déposé trois rapports médicaux provenant du Medical Board qui a examiné Isabelle Maigrot.