Ile Maurice: «Red carpet» et défilé de mode signés Huawei

Le 20 juin 2024 restera gravé dans les mémoires de plus d'un comme une soirée d'élégance et d'innovation. En effet, Huawei a choisi le «Royal Green Wellness Resort» à Moka pour le lancement exclusif de sa nouvelle série de smartphones, les Pura 70 et 70 Ultra.

Pour l'occasion, Huawei a orchestré un défilé de mode extraordinaire. Des mannequins et des influenceurs locaux ont gravi le podium, tenant fièrement les nouveaux smartphones en main. Le défilé a parfaitement illustré l'élégance et l'innovation des appareils, mêlant haute couture et technologie de pointe. Les invités ont pu non seulement apprécier la beauté des téléphones mais aussi leur fonctionnalité exceptionnelle dans un cadre glamour. Les magnifiques tenues étaient signées African Marquis et une fois de plus, le couturier-styliste Gabriel Froid a livré un défilé de haute facture.

Joël L'Étourdi, responsable de marketing chez Huawei Mauritius, a présenté ces nouveaux téléphones en misant sur leurs points forts. Il a précisé que la série Pura 70 de Huawei introduit des caractéristiques révolutionnaires, qui redéfinissent le standard des smartphones haut de gamme. Le Pura 70 Ultra, inspiré par le reflet des lumières scintillantes sur le fleuve français La Seine, arbore un panneau arrière en cuir vegan avec un motif étoilé en relief et une texture subtile à carreaux. Ce design est complété par l'étiquette XMAGE sur la caméra, encadrée de rouge, ajoutant une touche d'élégance sophistiquée.

%

Leurs particularités

Le Pura 70 Ultra se distingue par sa Ultra Lighting Pop-out Camera innovante. Avec un capteur de un pouce et une grande ouverture F1.6, cette caméra capture une quantité de lumières exceptionnelles, offrant des photos d'une clarté et d'une précision impressionnantes. La caméra s'étend automatiquement lors de la prise de vue, maximisant l'espace interne pour accueillir ce capteur avancé, tout en maintenant une finesse remarquable de seulement 8,4 mm. La technologie Ultra Speed Snapshot, intégrée dans les caméras principales et le téléobjectif, permet de capturer des sujets en mouvement rapide avec une netteté incroyable. Que ce soit une voiture filant à 300 km/h, un volant de badminton en plein vol ou un animal domestique joueur, chaque instant est immortalisé avec une précision sans précédent.

Les Pura 70 et Pura 70 Ultra sont conçus pour durer. Le Pura 70 est équipé du verre super durable Kunlun Glass, renforcé pour une résistance accrue de 100 %. Le Pura 70 Ultra va encore plus loin avec le Crystal Armor Kunlun Glass, combinant résistance aux rayures et durabilité améliorée grâce à un matériau innovant en carbone diamant amorphe. En termes de performance, la série Pura 70 excelle également. Le Pura 70 Ultra, avec sa batterie de 5 200 mAh, supporte la SuperCharge HUAWEI filaire à 100 W et sans fil à 80 W, permettant une recharge ultra rapide. Le Pura 70, avec une batterie de 4 900 mAh, offre également des options de recharge rapide impressionnante, filaire à 66 W et sans fil à 50 W.

La série Pura 70 est dotée du nouveau EMUI 14.2, offrant une expérience utilisateur enrichie, intuitive et sécurisée. Les fonctionnalités comme le contrôle gestuel AI et la vue de confidentialité AI apportent une commodité et une protection supplémentaires, faisant en sorte que chaque interaction avec le téléphone soit fluide et sécurisée.

Les deux modèles seront disponibles en précommande à partir du 21 juin 2024. Le Pura 70 est proposé à Rs 39 999, tandis que le Pura 70 Ultra est à Rs 68 999. Jusqu'au 27 juin, chaque précommande inclut une Huawei Watch GT3 d'une valeur de Rs 13 999, offerte en cadeau, ajoutant encore plus de valeur à cet achat déjà séduisant.