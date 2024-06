Ile Maurice: Salma Bibi Mungur déclarée absente dix ans après une disparition non élucidée

La Cour suprême a tranché dans un jugement rendu le 19 juin concernant la disparition de Salma Bibi Mungur, née Barkatoolah, le 12 novembre 1957, en émettant une déclaration d'absence.

Après plus de dix ans d'angoisse et d'incertitude pour sa famille, une déclaration officielle d'absence a été prononcée en chambre.

Salma Bibi Mungur, résidant à SSR road, Camp-Diable, a disparu le 3 mars 2014. Le jour même, sa disparition a été signalée à la police de Camp-Diable. Malgré d'intenses recherches, aucune trace de Salma Bibi n'a été retrouvée pendant dix ans, laissant sa famille dans une détresse profonde.

Le 16 mai 2022, la police a informé les proches de Salma Bibi Mungur que l'enquête policière sur sa disparition était terminée et que le bureau du Directeur des poursuites publiques avait été informé du souhait de la famille de demander une déclaration d'absence. À la suite de cette notification, le 13 septembre 2022, la famille a officiellement lancé la procédure pour la déclaration d'absence.

Conformément aux procédures, des publications ont été effectuées dans deux quotidiens le 26 novembre 2022 pour informer le public de la demande en cours.

Après l'examen des preuves présentées par la famille, le juge Raj Seebaluck a prononcé la «décision déclarative d'absence» pour Salma Bibi Mungur. La date de la déclaration d'absence a été fixée au 3 mars 2014, correspondant à la date de sa disparition. Selon l'article 127 du Code civil mauricien, cette décision doit être publiée dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance dans deux quotidiens de large diffusion. De plus, le registraire de l'état civil est chargé de transcrire ce jugement dans tous ses livres et registres conformément à la loi sur l'état civil.

Bien que cette décision apporte une certaine clôture juridique à une situation pénible, la douleur de la famille de Salma Bibi demeure palpable.

Ses proches, y compris son mari Abdool Latiff Mungur et ses enfants, Mohummud Riad Mungur, Abdool Rehman Mungur et Shabeena Peerbaccus, continuent de vivre avec le vide laissé par son absence inexplicable.

Pour rappel, Salma Bibi Mungur, mère de famille âgée de 56 ans au moment des faits, s'est volatilisée dans la nature tôt dans la matinée du 3 mars 2014. Ses proches ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer et chacun y va de son hypothèse, de sa petite histoire. De toutes les hypothèses, la plus évoquée est celle de l'enlèvement... par des esprits maléfiques. Pour Latiff Mungur, le mari de la dame, c'est la seule explication plausible qui semble tenir la route face à cette disparition subite et sans traces.

La famille a d'ailleurs fait appel à plusieurs médiums pour essayer de la retracer et même les voisins se sont mis à essayer cette méthode. Mais en vain. Le kidnapping n'est pas une piste privilégiée par la famille car aucun des effets de Salma Mungur n'est manquant, dont l'argent qu'elle avait économisé pour aller en pèlerinage.

D'après les différentes déclarations faites à la police, Salma Mungur se réveillait tous les jours à trois heures pour faire ses prières.

Latiff Mungur affirme que le 3 mars 2014, il l'a vue avant de quitter son domicile comme d'habitude vers quatre heures pour se rendre à la mosquée. Il est rentré vers 5 h 45. Quand il est arrivé, ses deux fils étaient dans la rue en train de chercher leur mère.

En effet, c'est un de leurs fils qui a donné l'alerte. En ne voyant pas sa mère, il a prévenu son frère qui habite à l'étage, et dix minutes après, ils avaient déjà prévenu les voisins et leur oncle qui habite à Port-Louis. Salma Mungur a disparu entre le moment où elle est sortie de sa maison pour faire ses ablutions et celui où elle devait rentrer, ce qui donne un créneau assez précis. Elle avait laissé sa prothèse dentaire à l'intérieur ainsi que son horni.