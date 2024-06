Ile Maurice: Deux éboueurs perdent la vie en moins d'un an dans des conditions similaires

Alors que la famille Seewogoolam est toujours plongée dans le deuil après la mort tragique de Suresh, un éboueur de 59 ans qui a succombé à ses blessures après un accident survenu en 2023 alors qu'il était en service, un autre drame vient rappeler que l'histoire de Suresh n'est pas un cas isolé. Neuf mois après son décès, Mohammad Ouffran Latona, un autre éboueur, a perdu la vie dans des circonstances similaires.

Le drame de Suresh Seewogoolam s'est produit le matin du 14 septembre 2023.

L'habitant de Highlands a quitté sa maison vers 8 h 30 pour se rendre à son travail à Henrietta comme il le faisait tous les jours. Il avait l'habitude de parcourir la distance à bicyclette. Arrivé sur place, il a appris de son collègue que leur superviseur serait absent ce jour-là. Or, la présence du superviseur est primordiale pour les éboueurs car il est celui qui donne les directives au chauffeur.

Quelques minutes plus tard, alors qu'il grimpait sur la benne du camion, le chauffeur a brusquement démarré, provoquant la chute de Suresh.

Suresh a perdu l'équilibre et est tombé lourdement, se blessant gravement à la tête et saignant du nez. Malgré la gravité de ses blessures, il a fallu près de deux heures avant qu'un collègue ne puisse le transporter enfin à l'hôpital. Une fois arrivé, Suresh a été abandonné sur une chaise roulante, inconscient et dans un état critique. Sa femme, qui a accouru à l'hôpital, a trouvé son mari dans un état désespéré. Suresh a passé plus de deux mois à l'hôpital, luttant pour sa vie, avant de finalement succomber à ses blessures.

%

Cet accident a bouleversé la vie de la famille Seewogoolam. Suresh était non seulement un employé dévoué mais aussi un père de famille aimant. Son fils, Lovikesh, qui travaillait sur un bateau de croisière, a dû revenir précipitamment en apprenant l'état critique de son père. Sa fille, qui s'apprêtait à entrer à l'université, a dû mettre un terme à ses études pour soutenir la famille. Une semaine après l'accident, l'épouse de Suresh a rapporté le cas à la police. Cependant, à ce jour, la famille n'a reçu aucune explication, ni de soutien de la mairie de Vacoas/Phoenix, où Suresh Seewogoolam travaillait depuis de nombreuses années. Cette absence de réponse ajoute à la douleur et à la frustration de la famille qui cherche des réponses et des mesures pour éviter que de telles tragédies ne se répètent.

Mohammad Ouffran Latona, un habitant de Sadally, Vacoas, âgé de 61 ans, est décédé après une chute d'un camion poubelle, mercredi dernier. Avant lui, un jeune de 30 ans s'est retrouvé paralysé à la suite d'une chute similaire. Ces incidents soulèvent des questions sur la sécurité et les conditions de travail des éboueurs. La famille Seewogoolam, toujours en deuil, attend des réponses et appelle les autorités compétentes à agir pour assurer un environnement de travail sécurisé pour tous les travailleurs de ce secteur essentiel.