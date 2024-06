Cote d'Ivoire: Economie pétrolière en 2023 - La mise en production de « Baleine » booste les bénéfices de Pétroci

La Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire, (Pétroci), fer de lance de la politique énergétique en Côte d’Ivoire, se porte bien. L’entreprise publique a réalisé un important bénéfice au titre de l’exercice 2023.

Réunis en assemblée générale ordinaire, le lundi 24 juin 2024, à son siège, au Plateau, les actionnaires de Pétroci Holding ont adopté à l’unanimité les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes. A appris Allafrica.com.

C’est un bilan nettement positif pour l’entreprise qui, au 31 décembre 2023 a réalisé, un résultat d’exploitation de 108,94 milliards de Fcfa contre 70,92 milliards en 2022.

Quant au résultat net comptable, il s’est établi à 20,60 milliards de Fcfa contre 2,49 milliards de Fcfa en 2022 et un total bilan s’établissant à 1571 milliards Fcfa contre 1 194 milliards Fcfa en 2022.

Selon nos sources, ces performances financières sont le résultat entre autres de la mise en production du champ « Baleine », le 27 août 2023 qui a engendré l’augmentation de 15,61 % de la production de pétrole brut du bassin sédimentaire ivoirien, passant de 9 300 555 barils en 2022 à 10 752 196 barils en 2023 et la hausse de 3,73% de la production de gaz naturel, qui est passé de 90 320 092 MMBTU en 2022 à 93 685 809 MMBTU en 2023. Sans oublier la politique de réduction et de maîtrise des coûts qui a permis de réaliser une économie de plus d’une douzaine de milliards de Fcfa. A ces points, il faut ajouter la gestion rigoureuse des affaires par la nouvelle direction générale.

Ces résultats positifs de Pétroci illustrent bien la ferme volonté de la Côte d’Ivoire, sous le leadership du Président Alassane Ouattara, de faire de l’économie pétrolière le second levier de sa croissance économique après le café et le cacao.

Chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière énergétique, le ministère des mines, du pétrole et de l’énergie est en première ligne de la transformation structurelle de notre pays en un hub énergétique au niveau continental.

Moins d’un an après sa prise de fonction, la Directrice générale de Pétroci a fait des résultats plus que satisfaisants. Par ailleurs, afin d’accroitre les capacités de ses infrastructures de réception et de transport de produits pétroliers, cette entreprise publique procédera à l’inauguration, dans quelques semaines, de son nouveau quai pétrolier SOCOPAO de Vridi et de sa station de boosting de PACOBO située sur le tronçon du pipeline Abidjan-Yamoussoukro.