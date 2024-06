La Fondation Mastercard accueille Carole Wamuyu Wainaina, Chargé du Commerce International et du Développement dans son Conseil d'Administration

Toronto — La Fondation Mastercard a annoncé aujourd'hui la nomination de Carole Wamuyu Wainaina dans son Conseil d'Administration. Carole Wainaina est une dirigeante d'entreprise de haut niveau riche de 35 années d'expérience mondiale dans des multinationales et des organisations multilatérales dans des domaines tels que la stratégie, la transformation organisationnelle et les ressources humaines.

« Je suis ravie d'accueillir Carole Wainaina au sein de notre Conseil d'administration. La Fondation Mastercard met en œuvre une stratégie audacieuse pour créer des opportunités économiques pour les jeunes en Afrique et les jeunes autochtones au Canada. L'expérience de Carole dans les secteurs public et privé, les réseaux mondiaux et sa connaissance du continent africain seront inestimables », a déclaré Zein Abdalla, Président du Conseil d'administration de la Fondation Mastercard.

Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration de la Fondation Mastercard. J'ai hâte de travailler avec une équipe dynamique pour faire progresser l'éducation et l'inclusion financière afin de créer des opportunités pour les jeunes, de bâtir des communautés plus fortes et de contribuer à des économies plus inclusives. Ce travail important nous profite à tous, et je suis heureuse de contribuer à l'impact de la Fondation en Afrique et au Canada », a déclaré Carole Wainaina, conseillère principale du PDG d'Africa50 et directrice non exécutive de diverses organisations.

Carole Wainaina travaille depuis plusieurs années chez Africa50, la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures basée au Maroc et capitalisée par les pays africains et la Banque africaine de développement. Elle était auparavant COO, en charge de la création d'Africa50 et de la direction d'une équipe multidisciplinaire comprenant la stratégie, les relations avec les investisseurs et la collecte de fonds, les communications, les ressources humaines et l'administration, ainsi que la gouvernance environnementale et sociale (GES). Elle a été Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies aux ressources humaines, dirigeant des initiatives de transformation pour le Secrétaire général et les États membres. L'expérience de Carole Wainaina dans le secteur philanthropique comprend la participation aux conseils d'administration à but non lucratif Impact(Ed) International et Harvard Business School Africa Research Board. Elle est un investisseur providentiel et un mentor pour plusieurs fondateurs.

Le conseil d'administration de la Fondation Mastercard comprend :

• Zein Abdalla (Président du Conseil), président à la retraite de PepsiCo, Inc.

• Baronne Valerie Amos, CH, Master of University College, Université d'Oxford et ancienne Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des secours d'urgence à l'ONU.

• Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Libéria et lauréate du prix Nobel de la paix 2011.

• Louise Arbour, C.C., juriste en résidence à Borden, Ladner, Gervais s.r.l., et ancienne juge de la Cour suprême du Canada. Elle a également été Représentante spéciale des Nations Unies pour les migrations internationales.

• Jay Ireland, Président et Chef de la Direction à la retraite de General Electric Africa.

• Jennifer Fonstad, cofondatrice et dirigeante du groupe Owl Capital.

• Michael Sabia, PDG d' Hydro-Québec .

• Robin Washington, ancien Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de Gilead Sciences, Inc.

• Sewit Ahderom, cofondateur et chef de l'exploitation de Gro Intelligence.

• Tsega Gebreyes, associée fondatrice et PDG de Satya Capital Limited.



Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de la Fondation Mastercard, cliquez ici.



À propos de la Fondation Mastercard

La Fondation Mastercard est un organisme de bienfaisance canadien enregistrée et l'une des plus grandes fondations au monde. Elle travaille avec des organisations visionnaires pour faire progresser l'éducation et l'inclusion financière afin de permettre aux jeunes d'Afrique et aux jeunes autochtones du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. Créée en 2006 grâce à la générosité de Mastercard lorsqu'elle est devenue une société ouverte, la Fondation est une organisation indépendante distincte de la société, avec des bureaux à Toronto, Kigali, Accra, Nairobi, Kampala, Lagos, Dakar et Addis-Abeba. Ses politiques, ses opérations et ses décisions de programme sont déterminées par le conseil d'administration et la direction de la Fondation.

Pour plus d'informations sur la Fondation, veuillez visiter www.mastercardfdn.org .