Togo: Des Leaders d'opinion et SADD ébauchent des actions d'adaptation et d'atténuation !

Sur initiative de SADD (Solidarité Action pour le Développement Durable), soutenue financièrement par We Social Movements (WSM) de la Belgique et le Comité Catholique de lutte contre la Faim pour le Développement (CCFD) de la France, ils sont une trentaine de d'hommes et de femmes des comités de dialogue sociétal (CDS), leaders d'opinion des communautés hôtes des installations minières (chefs traditionnels, notables, responsables CCD, CDV, CDQ, des élus locaux et agents des collectivités locales (commune, préfecture, canton), réunis les 21 et 22 Juin 2024, en une session de formation à Agoè-Légbassito, dans la banlieue Nord-Ouest de Lomé.

Thème principal d'une telle formation, « Les impacts climatiques des exploitations minières et leurs répercussions : Quelle dynamique organisationnelle des communautés hôtes pour contenir les dérives des entreprises nationales et multinationales ? ».

Pour les initiateurs, il s'agit d'une formation dont l'objectif est de former les participants (Comités de Dialogue Sociétal (CDS) et autres leaders d'opinion des communautés hôtes des installations minières (chefs traditionnels, notables, responsables CCD, CDV, CDQ et des élus locaux) sur les risques environnementaux et leurs effets d'aggravation des changements climatiques des exploitations minières sur les communautés hôtes.

Pour atteindre les objectifs spécifiques de cette formation, à savoir entre « Informer les participants sur la problématique du changement climatique, le contexte des impacts environnementaux induits par les exploitations minières au Togo et les répercussions au niveau mondial, régional, national et local » ; « Sensibiliser les participants sur les risques d'aggravation des impacts des changements climatiques par les exploitations minières » ;

« Informer les participants sur le cadre juridique de protection de l'environnement au Togo, l'état de mise en application, les lacunes juridiques assorties de recommandations » ; « Renforcer les capacités des participants à se doter de stratégies en termes de mesures d'adaptation ou d'atténuation pour y faire face au niveau local » et « Proposer des actions d'adaptation et d'atténuation des répercussions du changement climatique », diverses communications ont été faites.

On y retient, la première communication, « Les impacts environnementaux et climatiques de l'exploitation minière au Togo » avec ses séquences, « La mise en oeuvre de la loi-cadre sur l'environnement par les entreprises minières », « Les impacts environnementaux de l'exploitation minière et leurs corrélations avec la problématique du changement climatique au Togo », et « Les possibles actions d'adaptation et d'atténuation à développer dans les localités minières ».

Et la deuxième, « Le devoir de vigilance », et ses séquences, « Ce qu'est le devoir de vigilance, Défis de l'entreprise, Encadrement Juridiques, Exemples de textes juridiques, Construire une démarche de vigilance, Contenu d'un plan de vigilance, Exemples de cartographie des risques, Parties prenantes » et « Principes directeurs relatifs aux entreprises mis en oeuvre dans le cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des nations unies (2011) », « Principes directeurs de l'OCDE ».

C'est une formation a bénéficié des interventions d'un juriste environnementaliste, d'une environnementaliste et d'un Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, tous appuyés par la direction du Coordonnateur Général de SADD et de son équipe technique, afin de permettre à la session d'atteindre ses objectifs.

Au terme des deux jours de formation, des actions d'adaptation et d'atténuation des répercussions du changement climatique ont été ébauchées par les participants. Il s'agit entre autres de « La création des espaces verts », « La formation et sensibilisation des populations des communautés hôtes », « La remise en état des zones exploitées par les entreprises multinationales » et « Le reboisement des zones exploitées ».