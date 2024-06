Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La MONUSCO a assuré la protection physique directe de 3 millions de personnes en 22 ans

« Depuis 2002, la présence de la MONUSCO au Sud-Kivu a permis d'assurer une protection physique directe auprès de 3 millions de personnes et de soutenir les FARDC par le biais d'opérations conjointes, des patrouilles, de renforcement des capacités et d'évacuations médicales », a indiqué mardi 25 juin, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC.

Elle l'a affirmé lors de la cérémonie de fermeture officielle du bureau de la mission onusienne à l'aéroport de Kavumu, territoire de Kabare.

Bintou Keita a souligné que la fermeture de ce bureau est la suite logique du processus de désengagement de la MONUSCO de cette province.

Dans son adresse, elle a également remercié le personnel civil et militaire de l'ONU pour leur contribution à la paix et sécurité dans le Sud-Kivu.

La mission onusienne a contribué à la mise en place des dizaines de comités de protection locaux et des réseaux d'alertes au Sud-Kivu.

Durant son mandat, a fait savoir Bintou Keita, la MONUSCO a travaillé en étroite collaboration avec les autorités et communautés locales pour adresser les causes profondes du conflit en encourageant le dialogue et la cohésion sociale en développant les infrastructures et en améliorant les droits de l'homme.

Pour elle, la mission onusienne a au cours de 20 dernières années, aidé à démobiliser plus de 4 600 combattants et enfants associés à des groupes armés et collecté et détruit plus de 44 000 munitions et explosifs.

« La Mission a joué un rôle central dans de multiples cycles électoraux, transportant 30 000 kg de matériel électoral dans les circonscriptions électorales du Sud-Kivu lors des élections présidentielles de l'année dernière», a rappelé la cheffe de la MONUSCO.