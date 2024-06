Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Juin 2024

Kenya : Loi de finances 2024 - Une manifestation massive émaillée de violences

Au Kenya, ce 25 juin est une journée de mobilisation contre le projet de loi de finances 2024, qui entrait en troisième lecture aujourd’hui au Sénat. Des dizaines de milliers de Kényans sont descendus dans les rues des grandes villes du pays. À Nairobi, ils ont convergé dans le centre-ville. D’après l’ONG Amnesty International, des violences ont en parallèle éclaté et les policiers ont tiré à balles réelles. RFI a rencontré des manifestants qui affirment avoir vu plusieurs dépouilles. Plusieurs ONG, dont Amnesty Kenya, font état d’au moins cinq personnes tuées par balles et 31 blessées. La police a repris le contrôle de l’enceinte du Parlement où des manifestants avaient pénétré. Le président Ruto promet de réprimer fermement « l’anarchie ». « Nous apporterons une réponse complète, efficace et rapide aux événements de trahison d’aujourd’hui », a déclaré William Ruto lors d’un point presse à Nairobi. (Source : Rfi)

Nigeria : Téléphonie mobile- Le Nigeria fabrique désormais 100 % de ses cartes SIM localement (NCC)

Le gouvernement multiplie des initiatives pour promouvoir le contenu local et la participation indigène dans l’industrie télécoms. En août 2022, l’exécutif a interdit l’importation de cartes SIM dans le pays. Toutes les cartes SIM utilisées au Nigeria sont désormais produites dans le pays. C’est ce qu’a récemment révélé Babagana Digima, responsable des nouveaux médias et de la sécurité de l’information à la Nigerian Communications Commission (NCC), lors d’une session de formation pour les cadres des médias à Lagos. Cette réalisation intervient un peu moins de deux ans après que le gouvernement nigérian a interdit l’importation de cartes SIM dans le pays. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté des autorités nigérianes de promouvoir le contenu local et la participation indigène dans l’industrie télécoms. Une usine de fabrication de cartes SIM a été ouverte à Lagos en juin 2022 avec une capacité de production de 200 millions de cartes par an. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Assemblée nationale- Les députés convoqués en séance plénière pour le débat d’orientation budgétaire

C'est le premier exercice parlementaire auquel va se livrer le nouveau régime et son gouvernement depuis sa prise de fonction au mois de mars 2024.Le ministre des Finances et du Budget Cheikh Djiba va faire face aux députés de l'Assemblée nationale en séance plénière pour les besoins du débat d'orientation budgétaire de l'année 2025.En effet, les députés sont convoqués pour la circonstance le samedi 29 juin 2024 à partir de 9 heures pour les discussions en séance plénière. Cet exercice sera mené par le ministre des Finances et du budget dans un contexte marqué par une Assemblée nationale dominée majoritairement par l'opposition, à savoir les députés de Benno Bokk Yakaar mais également les députés bon inscrits, notamment ceux de la mouvance de Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. La séance plénière sera suivie par la clôture de la session ordinaire unique de l'année 2023-2024 de l'Assemblée nationale. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Sécurité et défense- Le gouvernement lance le recrutement de 1158 militaires de niveau baccalauréat

Le ministère burkinabè de la Défense vient de lancer le recrutement de 1158 élèves sous-officiers d’active au profit des candidats à la carrière dans les forces armées burkinabè, de niveau baccalauréat ou équivalent, pour le cycle 2024-2026 de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active de Kamboinsé. C’est ce qu’a annoncé l’Agence d’Information du Burkina (Aib). Les candidatures ouvertes à partir du 28 juin, concernent les civils de nationalité burkinabè, âgés de 20 ans à 25 ans et aptes à la formation militaire, selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public ce mardi 25 juin 2024, à Ouagadougou. Le communiqué indique que les candidats seront soumis à des épreuves en mathématiques, en français et en culture générale avant des tests médicaux d’aptitude. Le Burkina Faso, engagé dans une lutte pour sa souveraineté, renforce régulièrement ses équipements et ses effectifs militaires et paramilitaires et forme les civils aux valeurs du patriotisme. .(Source : Aib)

Gabon : Coopération - Rencontre fructueuse entre le Président de la Transition et la Secrétaire générale du Commonwealth

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a accueilli, ce mardi 25 juin 2024, une délégation conduite par l'honorable Patricia Scotland, Secrétaire générale du Commonwealth. Au cœur des discussions, les réalisations entreprises par le Ctri dans divers domaines pour le bien-être du peuple gabonais ont été abordées, tout comme les progrès du processus de transition et les résultats des consultations nationales telles que le dialogue national inclusif. Le Président de la Transition a partagé avec la Secrétaire générale du Commonwealth ses ambitions pour le développement et la transformation du Gabon, ainsi que les défis auxquels son gouvernement fait face dans la réalisation de ces projets ambitieux. L'honorable Patricia Scotland a exprimé la volonté du Commonwealth de soutenir techniquement le Gabon durant cette période critique de transition, en veillant à ce que les projets gouvernementaux soient alignés sur les aspirations du peuple gabonais. (Source : alibreville.com)

Egypte : Décès de pèlerins- Le gouvernement met la clé sur la porte de 16 agences touristiques pour non -conformité

Le gouvernement égyptien a retiré la licence de 16 agences touristiques après le décès de pèlerins égyptiens à la Mecque, a-t-on appris ce mardi 24 juin 2024. Rapporte adakar.com. Cette décision survient après quelques investigations menées qui ont révélé que les agences obtenaient des visas de visite au lieu de visas pour le hadj. Le pays a enregistré 658 décès lors du pèlerinage, dont 630 étaient dépourvus d’autorisation officielle pour le pèlerinage. Ajoute la source.

Cette année 2024 le Hajj a enregistré 1301 décès, dus à la température extrême atteignant les 51° Celsius, soit 300 morts de plus que l'édition précédente. Avant le Hajj 2024, les autorités saoudiennes ont annoncé des mesures sécuritaires très strictes. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Diplomatie - Le Président de la République d’Angola attendu à Abidjan

João Manuel Lourenço, le Président angolais, effectue une visite officielle en Côte d’Ivoire, du 26 au 29 juin 2024. Annoncent des sources officielles ivoiriennes. Des principales artères d’Abidjan menant de l’aéroport International Fhb, aux communes huppées de Cocody et du Plateau, en passant Port-bouet, Marcory et Treichville, sont déjà habillées aux couleurs des drapeaux ivoirien et angolais. Cette visite intervient 39 ans après, la dernière visite officielle d’un Président de la République de l’Angola en Côte d’Ivoire et qui remonte au 19 juin 1985. Au cours de cette visite, les Présidents Félix Houphouët-Boigny et José Edouardo Dos Santos ont procédé à la signature de l’Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. (Source : allafrica.com)

Niger : Saison pluvieuse- Bilan des Inondations au 20 Juin 2024

Les fortes précipitations enregistrées au Niger ces dernières semaines ont provoqué des inondations dévastatrices touchant six des huit régions du pays. La direction générale de la protection civile a dressé un bilan détaillé de la situation. Régions Touchées et Dégâts Humains. Ainsi, dans la région de de Maradi est la plus gravement affectée, comptant 2 404 personnes sinistrées et 14 décès. A Agadez, 67 ménages et 583 personnes ont été touchés contre 40 ménages, 303 personnes, 1 décès par effondrement à Dosso. Au total, le Niger compte 790 ménages sinistrés, 5 926 personnes affectées et 28 décès liés aux inondations. (Source : aniamey.com)