Niger: Alors que les hommes émigrent pour de nouvelles opportunités, les femmes luttent contre le changement climatique au pays

Le Programme alimentaire mondial et le gouvernement unissent leurs forces pour stimuler la production agricole, renforcer les moyens de subsistance et autonomiser les femmes dans un contexte de crise.

Installée sur une pile de sacs de mil dans le village de Sarkin Hatsi, dans le sud du Niger, Sa'a Moussa esquisse un sourire de fierté. Aujourd'hui, c'est jour de livraison et, à l'entrepôt de sa coopérative composée exclusivement de femmes, elle attend avec impatience l'arrivée des camions qui viendront chercher leur récolte.

"Cela n'a pas toujours été le cas. Nous venons de loin", dit-elle en évoquant le parcours des 820 membres de l'association agricole Hadin Kan Mata qu'elle dirige, dans la région de Maradi, frontalière du Nigeria. "Pendant longtemps, nous avons dû faire face à des saisons qui changeaient de façon inattendue."

Ici, à Maradi, comme ailleurs au Niger, les agriculteurs comme Moussa sont confrontés aux conséquences persistantes du changement climatique, qui a accéléré la désertification et la dégradation des sols. Outre la flambée des prix et l'insécurité, les conditions de culture difficiles dans ce pays du Sahel ont poussé de nombreux hommes à partir à la recherche d'un emploi, les femmes restant pour cultiver une terre de plus en plus hostile.

"Les pluies commencent plus tard et s'arrêtent souvent plus tôt, ce qui perturbe le cycle de production agricole de trois mois et entraîne une baisse des rendements" qui, à son tour, réduit les stocks familiaux et les excédents à vendre sur le marché, explique Ramatou Hinsa, chargée de développement rural pour le Programme alimentaire mondial (PAM) au Niger.

Il en sera de même cette année. Les experts prévoient que la diminution des pluies pendant la saison des pluies de juin à août, ou période de soudure entre les récoltes, laissera près d'un demi-million de personnes dans la région de Maradi - et quelque 3,2 millions dans l'ensemble du pays - confrontées à une grave insécurité alimentaire dans les mois à venir.

Le même tableau inquiétant de pluies plus rares ou trop abondantes est prévu dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, dont les voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, ainsi que le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Ghana et la Côte d'Ivoire, entre autres. Les conditions météorologiques variables pourraient mettre en péril la sécurité alimentaire dans une région où 55 millions de personnes ont déjà du mal à se nourrir.

Cependant au Niger et ailleurs, le PAM prend les devants : les initiatives qu'il soutient ont permis de réhabiliter près de 300 000 hectares de terres dégradées et de renforcer la résilience de plus de 4 millions de personnes dans des milliers de villages de la région. En partenariat avec les gouvernements et d'autres acteurs, nous avons investi ensemble dans la protection sociale et les systèmes alimentaires inclusifs.

Les programmes permettent également de protéger durablement l'environnement, en associant la planification des bassins versants et la remise en état des terres aux repas scolaires, par exemple, ainsi qu'au soutien nutritionnel et à l'assistance aux petits exploitants agricoles. En outre, le PAM collabore avec les gouvernements pour renforcer leur gestion nationale du financement des risques de catastrophe, ce qui constitue une autre couche de protection pour les petits agriculteurs et les éleveurs.

Le PAM répond à la recrudescence immédiate de la faim en augmentant l'aide alimentaire et nutritionnelle pendant la période de soudure pour atteindre 7,3 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et centrale.

"La crise alarmante de la faim dans la région souligne le besoin urgent de solutions transformatrices pour aider les familles vulnérables à répondre non seulement à leurs besoins alimentaires immédiats, mais aussi à bâtir un avenir meilleur", déclare Chris Nikoi, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest.

"Nous devons continuer à accorder la priorité aux interventions d'urgence pour ceux qui en ont le plus besoin", ajoute Nikoi. "Mais nous devons investir davantage dans des solutions durables pour renforcer la sécurité alimentaire, améliorer la productivité agricole, le pouvoir d'achat des familles au bon moment et amortir les chocs économiques et climatiques."

La désertification

Au Niger, où la grande majorité de la population est constituée de petits exploitants agricoles, l'évolution des conditions météorologiques et les conflits ont contribué à détruire les moyens de subsistance. Ce pays aride d'Afrique de l'Ouest perd chaque année environ 100 000 hectares de terres arables en raison de la désertification.

La saison des pluies s'est également considérablement raccourcie ces dernières années, ce qui a entraîné une baisse des récoltes. Rien que l'année dernière, la production céréalière a chuté de 14 % par rapport à 2022, selon le Cadre Harmonisé, l'outil de mesure de la faim.

"Les pluies arrivent et nous nous empressons de semer, puis la sécheresse frappe à nouveau et nous perdons tout", explique Moussa, agricultrice et mère de quatre enfants qui cultive le mil et le niébé, deux aliments de base.

Jusqu'à récemment, de nombreux petits agriculteurs n'avaient que peu d'outils pour lutter contre les conditions plus difficiles. Ils n'avaient qu'un accès limité aux intrants tels que les engrais et les semences tolérantes à la sécheresse, ou aux marchés et au financement. Pour de nombreux hommes, considérés comme les soutiens traditionnels de la famille, la solution était de partir.

"Beaucoup de nos hommes partent pour le Nigéria ou l'Europe via la Libye", explique Moussa, "et ne reviennent souvent pas avant des années, voire jamais. Les familles, en particulier les femmes et les enfants, sont alors vulnérables".

Mais cette situation est en train de changer. Depuis plus d'une décennie, le PAM travaille avec le gouvernement du Niger et les acteurs locaux pour stimuler et diversifier la production et l'entreprenariat à petite échelle dans des zones telles que Maradi.

Au cours de la seule campagne agricole 2022-23, nous avons acheté des légumineuses et des céréales à près de 10 000 agriculteurs dans 40 coopératives agricoles participant à notre programme de résilience intégré - principalement dans les régions méridionales de Maradi, Tahoua et Zinder au Niger. Six de ces coopératives étant gérées exclusivement par des petites agricultrices, le programme contribue non seulement à renforcer la résilience des communautés, mais aussi l'autonomisation des femmes.

"Il s'agit d'une approche globale", explique Ramatou Hinsa du PAM, "qui va de la récupération des terres à la recherche de marchés pour leurs produits, en passant par l'acquisition de compétences et d'outils post-récolte par les petits exploitants agricoles".

À Maradi, par exemple, le PAM travaille avec des organisations locales telles que la Chambre régionale d'agriculture de Maradi pour aider les producteurs locaux à mieux s'organiser et à accéder aux compétences et à la formation nécessaires - notamment en matière de comptabilité et de gestion post-récolte - pour aller de l'avant.

"Nous soutenons les petits agriculteurs en formalisant leurs organisations, en leur fournissant des informations sur les marchés et le climat, et en renforçant leur visibilité par le biais de salons et de foires", explique Guéro Magala, secrétaire général permanent de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi.

En conséquence, les agriculteurs ont vu leurs rendements et leur accès aux marchés s'accroître, ce qui leur permet de gagner des revenus qu'ils peuvent consacrer aux besoins du ménage ou à la scolarisation de leurs enfants, ou encore réinvestir dans leurs entreprises.

"Grâce à la formation et aux semences améliorées, nos récoltes ont triplé. Auparavant, un hectare produisait 187,5 kg de mil ; aujourd'hui, il en produit de 750 kg à 1 000 kg (une tonne métrique)", explique Moussa, président de la coopérative.

Recommencer à rêver

Cette année, le PAM prévoit d'acheter quelque 3 000 tonnes de mil et 1 000 tonnes de niébé à la coopérative Hadin Kan Mata de Moussa et à d'autres pour le programme national d'alimentation scolaire que nous soutenons, ainsi que pour d'autres activités.

Au cours de la dernière décennie, le PAM a investi 12 millions de dollars pour acheter quelque 27 000 tonnes de céréales et de légumineuses aux petits agriculteurs dans tout le pays - ce qui reflète la stratégie nationale du Niger consistant à acheter à ses petits producteurs. Ces denrées sont souvent destinées à l'approvisionnement des cantines scolaires du pays.

"Cette stratégie non seulement s'appuie sur les régimes alimentaires locaux, mais elle est également rentable", explique Salou Abdou, coordinateur régional des cantines scolaires dans la région de Maradi. "Elle comble le fossé entre les repas pris à la maison et à l'école, réduisant ainsi les coûts logistiques."

Elhaj Oumarou, chef du village de Sarkin Hatsi, y voit d'autres avantages. Les initiatives agricoles, qui soutiennent la production et l'approvisionnement en denrées alimentaires au niveau local, revitalisent des communautés autrefois en difficulté et renforcent les moyens de subsistance et les économies locales. En réduisant les besoins en matière de transport et de stockage, elles contribuent également à réduire la pollution et à préserver la fraîcheur des aliments.

"Nous sommes très fiers de savoir qu'au lieu de dépendre de sources inconnues, ce sont nos propres produits qui nourriront nos enfants à l'école", explique M. Oumarou. "C'est cette nourriture cultivée à la maison qui fera vivre nos familles et qui nous remplit de satisfaction."

En outre, une étude gouvernementale a révélé que les participants à ces programmes de résilience gagnent en moyenne l'équivalent de 750 dollars sur plusieurs années - une tendance prometteuse dans un pays où beaucoup pratiquent l'agriculture de subsistance. Les hommes de Maradi ne rentreront peut-être pas chez eux avant de nombreuses années, mais les femmes progressent malgré tout.

"Nos produits ont bien marché grâce au soutien du PAM", explique Moussa, dont la coopérative a également un contrat de vente de denrées alimentaires avec le gouvernement. "Avec le revenu de nos ventes, nos familles peuvent non seulement manger à nouveau, mais aussi et surtout profiter de la vie et rêver à nouveau."

Les initiatives du PAM en faveur des petits exploitants agricoles et d'autres communautés vulnérables du Niger sont rendues possibles grâce au soutien généreux de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de l'Union européenne et de l'organisation internationale à but non lucratif Education Cannot Wait.